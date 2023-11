Pedro Rocha volta a jogar pelo Fortaleza após oito meses afastado por lesão

Atacante Pedro Rocha no jogo Bahia x Fortaleza, na Fonte Nova, pela Copa do Nordeste 2023 Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O atacante voltou a participar dos treinos com os demais atletas do elenco no início de outubro. Após o período de recondicionamento físico, Pedro Rocha foi relacionado para os últimos dois duelos antes da partida contra o Atlético-MG. O primeiro diante do Bahia, pelo Brasileirão, e o segundo na final histórica perante a LDU, pela Sul-Americana. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Em ambos os jogos, porém, Vojvoda optou por não utilizar Pedro Rocha, que ficou somente no banco de reservas como opção. Contra o Galo, a partida marcou o retorno do atacante aos gramados em 2023. Nesta temporada, antes da lesão, o jogador havia atuado em nove partidas, cinco pelo Campeonato Cearense e quatro pelo Nordestão.

