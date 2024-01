Caio Alexandre confirma negociação com o Palmeiras e projeta desfecho em breve

O volante ressaltou ter ficado feliz com o interesse do clube paulista, disse que seus agentes estão a par da situação toda e projetou um desfecho final nas próximas semanas

Caio Alexandre, do Fortaleza, confirmou que tem negociações com o Palmeiras. Na declaração, dada em entrevista ao UOL, o volante enfatizou que seus agentes estão conduzindo as tratativas junto ao Fortaleza e que durante as próximas semanas a situação deverá ter um desfecho final.



“Esse é um momento de curtir as férias, estou num evento beneficente, mas não escondo de ninguém que estamos em negociação, sim, com o Palmeiras. É aguardar o desfecho. O presidente do Fortaleza está negociando muito bem, meus agentes estão muito a par dessa situação toda. Acho que durante as próximas semanas teremos um desfecho final. Se for para ir ou não, vamos ver mais para frente. Fico feliz pelo interesse, mas minha cabeça está hoje em curtir. Deixo meus agentes à frente da negociação para definir meu futuro”, disse.