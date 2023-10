Após longo período lesionado, Pedro Rocha volta a treinar com elenco do Fortaleza

O atacante realizou o primeiro treinamento com o restante do grupo de jogadores leoninos após a grave lesão no joelho esquerdo sofrida em fevereiro. A atividade ocorreu nesta quinta-feira, 5, no Pici

O Fortaleza teve uma novidade no treinamento de reapresentação desta quinta-feira, 5, no Centro de Excelência Alcides Santos. Após quase oito meses entregue ao departamento médico para tratar uma grave lesão no joelho esquerdo, o atacante Pedro Rocha voltou a realizar uma atividade no gramado com o restante do grupo de atletas leoninos.

No dia 14 de fevereiro, o camisa 32 sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Os exames realizados à época apontaram uma ruptura completa do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), associada a uma lesão no menisco. Pedro precisou realizar cirurgia e só voltou aos treinamentos, sem nenhum tipo de restrição, sete meses e 20 dias depois.