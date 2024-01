Fortaleza vence Santos na Vila Belmiro e rebaixa o Peixe para a Série B

O Fortaleza venceu o Santos por 2 a 1 nesta quarta-feira, 6, na Vila Belmiro, em Santos (SP), e rebaixou o time santista para a Série B do Campeonato Brasileiro. Marinho, ex-atleta do Alvinegro Praiano, e Lucero marcaram para o Tricolor do Pici, enquanto Messias descontou para o Peixe.

Com a vitória, o Leão encerra a Série A na 10ª colocação, com 54 pontos. Foram 15 vitórias, nove empates e 14 derrotas em 38 partidas, com 45 gols marcados e 44 sofridos. O Santos, por sua vez, finalizou a competição na 17ª posição, com 43.

Em 2024, além de disputar a elite do Brasileirão pela 6ª vez na história — feito inédito para o Nordeste nos pontos corridos —, o Fortaleza representará o Nordeste na Copa Sul-Americana.