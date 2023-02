Exames de Pedro Rocha mostram rompimento de LCA e atleta ficará fora por oito meses

A operação de Pedro Rocha será feita nos próximos dias, pelos próprios médicos do clube. Depois disso, o jogador cumprirá o protocolo de recuperação, com fisioterapia

O atacante Pedro Rocha vai desfalcar o Fortaleza por cerca de oito meses. Os exames feitos pelo departamento médico do clube constataram uma ruptura completa do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), associada a uma lesão no menisco do joelho esquerdo. Será necessário fazer cirurgia.

Pedro Rocha se lesionou sozinho, na reta final da partida contra o Bahia, na terça-feira, 14, ao dar um passe para a grande área adversária. Ele se apoiou na perna esquerda, que acabou fazendo um movimento “para fora”, causando a lesão. Ainda na Fonte Nova, o atacante sequer conseguia pisar no chão e desembarcou em Fortaleza, na quarta-feira, 15, em uma cadeira de rodas.

A operação de Pedro Rocha será feita nos próximos dias, pelos próprios médicos do clube. Depois disso, o jogador cumprirá o protocolo de recuperação, com fisioterapia.

Contratado em julho de 2022, o atacante fez 13 partidas pelo Leão na temporada passada, marcou três gols e deu quatro assistências. Em 2023, foram nove jogos e um gol marcado até aqui. O vínculo dele com o Tricolor vai até o fim de dezembro.



