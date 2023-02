Com primeiro tempo avassalador, Fortaleza vence Bahia pela Copa do Nordeste

O Leão do Pici venceu o Esquadrão de Aço por 3 a 0 na noite desta terça-feira, 14, pela terceira rodada da Copa do Nordeste

O Fortaleza se recuperou na temporada ao vencer com autoridade o Bahia em Salvador. Na noite desta terça-feira, 14, o Leão do Pici visitou a equipe baiana na Arena Fonte Nova e venceu pelo placar de 3 a 0. Os gols do confronto, válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste, foram marcados por Thiago Galhardo, Romarinho e Marcelo Benevenuto.

A vitória deu folga para o time cearense na liderança do Grupo A. Com o resultado, o Fortaleza foi aos nove pontos e se isolou ainda mais na primeira posição. Por outro lado, o Bahia segue sem vencer no Nordestão e ocupa a 7ª posição do Grupo B, com um ponto.

O jogo

O Bahia começou a partida pressionando o Fortaleza para tentar fazer valer o mando de campo. Tanto é que, ainda antes do primeiro minuto, o Esquadrão de Aço criou grande oportunidade após troca de passes no campo adversário. Kayky finalizou de dentro da área, mas Fernando Miguel defendeu.

O Leão do Pici não se assustou com a chegada inicial do Bahia e logo passou a dominar o primeiro tempo. Isso porque, com apenas dois minutos de bola rolando, o time cearense já abria o placar com Thiago Galhardo. O atacante recebeu grande passe do lateral Bruno Pacheco, driblou o goleiro e finalizou com tranquilidade para marcar.

O bom começo deu tranquilidade ao Fortaleza, que baixou as linhas e adotou um jogo mais reativo. A estratégia deu certo, já que aos 24 minutos, após descida ao ataque, Romarinho arriscou um chute de fora da área e acertou o ângulo do goleiro Marcos Felipe para ampliar o marcador.

A sede de gols do Tricolor do Pici continuou mesmo após Romarinho marcar. Isso porque, 12 minutos depois, foi a vez de Marcelo Benevenuto comemorar. O zagueiro aproveitou cobrança de falta do argentino Pochettino e cabeceou para o fundo das redes da meta adversária. Portanto, o time cearense foi para o intervalo com vantagem de três tentos.

Com a larga vantagem criada na primeira etapa, o Fortaleza retornou do intervalo dominando a posse e com uma troca de passes envolvente, enquanto o Bahia buscava, de alguma forma, chegar ao ataque. O time baiano ainda precisava lidar com as críticas vindo das arquibancadas.

A primeira oportunidade do Bahia na segunda etapa surgiu aos 19 minutos. Em contra-ataque, o atacante Everaldo recebeu a bola dentro da grande área e finalizou com força. O chute, no entanto, foi no meio do gol e facilitou a defesa de Fernando Miguel.



Para manter o fôlego da equipe, e até mesmo poupar alguns do titulares, o técnico Juan Pablo Vojvoda alterou o ataque inteiro por volta dos 25 minutos. O argentino tirou Thiago Galhardo, Romarinho e Pochettino, para colocar, Lucero, Pedro Rocha e Pikachu.



Em uma das poucas chances criadas pelo Bahia durante a partida, o goleiro Fernando Miguel fez um milagre aos 36 minutos. Everaldo ganhou a disputa pelo alto e cabeceou firme, mas o arqueiro tricolor espalmou. No rebote, o atleta leonino fez nova defesa.

O placar manteve-se inalterado até o final da segunda etapa. Portanto, o Fortaleza deixou a Arena Fonte Nova com a vitória por 3 a 0 sobre o Bahia.



