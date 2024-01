Pedro Rocha renova contrato com o Fortaleza para 2024

O camisa 32 chegou ao Tricolor em meio à luta contra o rebaixamento na Série A do ano passado e se tornou peça importante no time de Juan Pablo Vojvoda, inclusive ganhando espaço como titular. No total, disputou 13 jogos, marcou três gols e deu quatro assistências.

No Pici desde agosto de 2022 , o atacante Pedro Rocha terá a permanência prolongada por mais um ano. O jogador de 29 anos, que sofreu grave lesão na temporada recém-terminada, renovou contrato com o Fortaleza para 2024. O Leão é dono de 20% dos direitos econômicos do atleta.

O atacante passou por cirurgia no início de março e deu início ao longo processo de recuperação — a previsão era de retorno em oito meses. No início de outubro, voltou a participar das atividades com o restante do elenco no Centro de Excelência Alcides Santos. No mesmo mês, foi relacionado para uma partida, curiosamente contra o próprio Bahia, novamente na Fonte Nova, desta vez pelo Campeonato Brasileiro.

O retorno aos gramados foi em 1º de novembro, na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela competição nacional. O camisa 32 também foi acionado nos empates contra Athletico-PR (1 a 1), na Arena da Baixada, e Palmeiras (2 a 2), no Castelão. Pedro Rocha terminou 2023 com 12 jogos disputados e um gol anotado.

Ainda durante o período de recuperação do atacante, os dirigentes do Leão já tinham demonstrado intenção de prorrogar o vínculo para 2024 — o contrato que tinha duração até o final deste mês já previa opção de renovação por mais um ano. O novo acordo foi selado e o capixaba de 29 anos seguirá no Pici na próxima temporada.

Fortaleza: setor ofensivo para 2024

Com a renovação de Pedro Rocha, o Fortaleza conta com Lucero, Thiago Galhardo, Marinho, Machuca e Romarinho sob contrato para o ano que vem. As situações de Yago Pikachu e Guilherme estão sendo negociadas pelo clube, enquanto Silvio Romero se despediu do Tricolor.