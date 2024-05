Signo: como saber o meu? Veja datas e todos os horóscopos

Apesar das previsões muitas vezes assertivas, a função do horóscopo desde o início não era prever o futuro, mas ensinar sobre a influência dos astros em determinados momentos e alertar sobre os possíveis desafios e caminhos a seguir.

Desde os primórdios, as antigas civilizações buscavam no céu uma correlação entre os acontecimentos celestes e terrestres. O objetivo era desvendar a influência dos astros em assuntos relacionados à vida humana.

Confira a seguir quais são os 12 signos, a data e mês que os correspondem, as suas principais características e como descobrir qual o seu.

Signo: como descobrir o meu?



Se alguém está em busca de compreender a relação dos astros com o momento atual em que está vivenciando, é possível adentrar em um caminho de autoconhecimento estudando sobre o próprio mapa astral.

Mas para fazer e interpretar um mapa astral, o primeiro passo é descobrir qual o signo a pessoa pertence. É bem simples: basta saber a data de aniversário e procurar qual signo que estava no horizonte entre o Sol e a Terra no momento do seu nascimento.