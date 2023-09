5 signos mais gulosos do zodíaco

Sob a influência de Vênus, os taurinos têm uma tendência a encontrar alegria nas coisas materiais da vida, e a comida está entre elas. Eles costumam escolher sempre os mesmos pratos, evitando experimentar novos sabores. Contudo, podem exagerar, especialmente em alimentos que não são saudáveis para o corpo. “A comida pode ser uma incrível experiência de conexão com o corpo ou virar uma fuga para tentar desviar a atenção de algo que falta”, alerta a astróloga Thaís Mariano.

Algumas pessoas “comem para viver”, enquanto outras “vivem para comer”. Se você é um amante da comida, há grandes chances de que muitas vezes tenha a tendência a exagerar na alimentação, especialmente em seus pratos favoritos. Essa inclinação à gula pode ser influenciada pelas características de personalidade, conforme as características dos signos do zodíaco. Por isso, descubra quais são os nativos mais gulosos. Confira!

Sagitarianos amam novas experiências culinárias (Foto: sila5775 | Shutterstock)

3. Sagitário

Outro signo do zodíaco que adora comer é Sagitário. Extrovertidos, os sagitarianos vão reunir os amigos e convencê-los a experimentar novos pratos. No entanto, podem ter dificuldade para compartilhar aquele docinho com os outros e acabar comendo demais. “Tendem a muitos exageros: comida, bebida, festas, viagens e opiniões”, conta Thaís Mariano.

4. Câncer

Esse é aquele nativo que conhece os melhores restaurantes e que você pode confiar quando precisar de uma indicação de local para comer. Os cancerianos adoram experimentar novos pratos, mas se quiser agradá-los, aposte em uma boa sobremesa, porque eles amam doces. Além disso, esse signo aprecia estar cercado pela família e amigos em volta de uma mesa farta.

5. Leão

Quando cozinham, os leoninos são como chefs particulares. Eles adoram testar combinações criativas, que podem parecer estranhas no começo, mas que vão surpreender. Quem tem Sol em Leão aprecia o conforto e o luxo, por isso, se for convidado para um jantar feito por esse nativo, tenha a certeza que irá saborear um verdadeiro banquete.