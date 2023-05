Horóscopo Chinês: encontre o seu signo, ascendente e elemento

O ano de 2023 é regido pelo Coelho de Água Yin e, devido à regência deste signo, terá tendência à observação e à colheita. “Assim como parte do que vivemos no ano de 2022, a observação é necessária, mas não fique parado(a)! Há indícios de que será um ano de colheitas e boas realizações, em que o juízo de bom caráter e a boa aventurança do Coelho trarão bons resultados, desde que você saiba onde procurar”, conta a astróloga Yara Vieira.

A seguir, descubra qual animal representa seu signo!

de 31/01/1900 a 18/02/1901 RATO de METAL de 19/02/1901 a 07/02/1902 BOI de METAL de 08/02/1902 a 28/01/1903 TIGRE de ÁGUA de 29/01/1903 a 15/02/1904 COELHO de ÁGUA de 16/02/1904 a 03/02/1905 DRAGÃO de MADEIRA de 04/02/1905 a 24/01/1906 SERPENTE de MADEIRA de 25/01/1906 a 12/02/1907 CAVALO de FOGO de 13/02/1907 a 01/02/1908 CABRA de FOGO de 02/02/1908 a 21/01/1909 MACACO de TERRA de 22/01/1909 a 09/02/1910 GALO de TERRA de 10/02/1910 a 29/01/1911 CÃO de METAL de 30/01/1911 a 17/02/1912 PORCO de METAL de 18/02/1912 a 05/02/1913 RATO de ÁGUA de 06/02/1913 a 25/01/1914 BOI de ÁGUA de 26/01/1914 a 13/02/1915 TIGRE de MADEIRA de 14/02/1915 a 02/02/1916 COELHO de MADEIRA de 03/02/1916 a 23/01/1917 DRAGÃO de FOGO de 24/01/1917 a 10/02/1918 SERPENTE de FOGO de 11/02/1918 a 31/01/1919 CAVALO de TERRA de 01/02/1919 a 19/02/1920 CABRA de TERRA de 20/02/1920 a 07/02/1921 MACACO de METAL de 08/02/1921 a 27/01/1922 GALO de METAL de 28/01/1922 a 15/02/1923 CÃO de ÁGUA de 16/02/1923 a 04/02/1924 PORCO de ÁGUA de 05/02/1924 a 24/01/1925 RATO de MADEIRA de 25/01/1925 a 12/01/1926 BOI de MADEIRA de 13/01/1926 a 01/02/1927 TIGRE de FOGO de 02/02/1927 a 22/01/1928 COELHO de FOGO de 23/01/1928 a 09/02/1929 DRAGÃO de TERRA de 10/02/1929 a 29/01/1930 SERPENTE de TERRA de 30/01/1930 a 16/02/1931 CAVALO de METAL de 17/02/1931 a 05/02/1932 CABRA de METAL de 06/02/1932 a 25/01/1933 MACACO de ÁGUA de 26/01/1933 a 13/02/1934 GALO de ÁGUA de 14/02/1934 a 03/02/1935 CÃO de MADEIRA de 04/02/1935 a 23/01/1936 PORCO de MADEIRA de 24/01/1936 a 10/02/1937 RATO de FOGO de 11/02/1937 a 30/01/1938 BOI de FOGO de 31/01/1938 a 18/02/1939 TIGRE de TERRA de 19/02/1939 a 07/02/1940 COELHO de TERRA de 08/02/1940 a 26/01/1941 DRAGÃO de METAL de 27/01/1941 a 14/02/1942 SERPENTE de METAL de 15/02/1942 a 04/02/1943 CAVALO de ÁGUA de 05/02/1943 a 24/01/1944 CABRA de ÁGUA de 25/01/1944 a 12/02/1945 MACACO de MADEIRA de 13/02/1945 a 01/02/1946 GALO de MADEIRA de 02/02/1946 a 21/01/1947 CÃO de FOGO de 22/01/1947 a 09/02/1948 PORCO de FOGO de 10/02/1948 a 28/01/1949 RATO de TERRA de 29/01/1949 a 16/02/1950 BOI de TERRA de 17/02/1950 a 05/02/1951 TIGRE de METAL de 06/02/1951 a 26/01/1952 COELHO de METAL de 27/01/1952 a 13/02/1953 DRAGÃO de ÁGUA de 14/02/1953 a 02/02/1954 SERPENTE de ÁGUA de 03/02/1954 a 23/01/1955 CAVALO de MADEIRA de 24/01/1955 a 11/02/1956 CABRA de MADEIRA de 12/02/1956 a 30/01/1957 MACACO de FOGO de 31/01/1957 a 17/02/1958 GALO de FOGO de 18/02/1958 a 07/02/1959 CÃO de TERRA de 08/02/1959 a 27/01/1960 PORCO de TERRA de 28/01/1960 a 14/02/1961 RATO de METAL de 15/02/1961 a 04/02/1962 BOI de METAL de 05/02/1962 a 24/01/1963 TIGRE de ÁGUA de 25/01/1963 a 12/02/1964 COELHO de ÁGUA de 13/02/1964 a 01/02/1965 DRAGÃO de MADEIRA de 02/02/1965 a 20/01/1966 SERPENTE de MADEIRA de 21/01/1966 a 08/02/1967 CAVALO de FOGO de 09/02/1967 a 29/01/1968 CABRA de FOGO de 30/01/1968 a 16/02/1969 MACACO de TERRA de 17/02/1969 a 05/02/1970 GALO de TERRA de 06/02/1970 a 26/01/1971 CÃO de METAL de 27/01/1971 a 14/02/1972 PORCO de METAL de 15/02/1972 a 02/02/1973 RATO de ÁGUA de 03/02/1973 a 22/01/1974 BOI de ÁGUA de 23/01/1974 a 10/02/1975 TIGRE de MADEIRA de 11/02/1975 a 30/01/1976 COELHO de MADEIRA de 31/01/1976 a 17/02/1977 DRAGÃO de FOGO de 18/02/1977 a 06/02/1978 SERPENTE de FOGO de 07/02/1978 a 27/01/1979 CAVALO de TERRA de 28/01/1979 a 15/02/1980 CABRA de TERRA de 16/02/1980 a 04/02/1981 MACACO de METAL de 05/02/1981 a 24/01/1982 GALO de METAL de 25/01/1982 a 12/02/1983 CÃO de ÁGUA de 13/02/1983 a 01/02/1984 PORCO de ÁGUA de 02/02/1984 a 19/02/1985 RATO de MADEIRA de 20/02/1985 a 08/02/1986 BOI de MADEIRA de 09/02/1986 a 28/01/1987 TIGRE de FOGO de 29/01/1987 a 16/02/1988 COELHO de FOGO de 17/02/1988 a 05/02/1989 DRAGÃO de TERRA de 06/02/1989 a 26/01/1990 SERPENTE de TERRA de 27/01/1990 a 14/02/1991 CAVALO de METAL de 15/02/1991 a 03/02/1992 CABRA de METAL de 04/02/1992 a 22/01/1993 MACACO de ÁGUA de 23/01/1993 a 09/02/1994 GALO de ÁGUA de 10/02/1994 a 30/01/1995 CÃO de MADEIRA de 31/01/1995 a 18/02/1996 PORCO de MADEIRA de 19/02/1996 a 06/02/1997 RATO de FOGO de 07/02/1997 a 27/01/1998 BOI de FOGO de 28/01/1998 a 15/02/1999 TIGRE de TERRA de 16/02/1999 a 04/02/2000 COELHO de TERRA de 05/02/2000 a 23/01/2001 DRAGÃO de METAL de 24/01/2001 a 11/02/2002 SERPENTE de METAL de 12/02/2002 a 31/01/2003 CAVALO de ÁGUA de 01/02/2003 a 21/01/2004 CABRA de ÁGUA de 22/01/2004 a 08/02/2005 MACACO de MADEIRA de 09/02/2005 a 28/01/2006 GALO de MADEIRA de 29/01/2006 a 17/02/2007 CÃO de FOGO de 18/02/2007 a 06/02/2008 PORCO de FOGO de 07/02/2008 a 25/01/2009 RATO de TERRA de 26/01/2009 a 23/02/2010 BOI de TERRA de 24/02/2010 a 02/02/2011 TIGRE de METAL de 03/02/2011 a 22/01/2012 COELHO de METAL de 23/01/2012 a 09/02/2013 DRAGÃO de ÁGUA de 10/02/2013 a 30/01/2014 SERPENTE de ÁGUA de 31/01/2014 a 18/02/2015 CAVALO de MADEIRA de 19/02/2015 a 07/02/2016 CABRA de MADEIRA de 08/02/2016 a 27/01/2017 MACACO de FOGO de 28/01/2017 a 15/02/2018 GALO de FOGO de 16/02/2018 a 04/02/2019 CÃO de TERRA de 05/02/2019 a 24/01/2020 PORCO de TERRA de 25/01/2020 a 11/02/2021 RATO de METAL de 12/02/2021 a 31/01/2022 BOI de METAL de 01/02/2022 a 21/01/2023 TIGRE de ÁGUA de 22/01/2023 a 09/02/2024 COELHO de ÁGUA

ENCONTRE O SEU ASCENDENTE NO HORÓSCOPO CHINÊS

Se você nasceu entre 23:00 e 1:00 o seu ascendente é RATO Se você nasceu entre 1:00 e 3:00 o seu ascendente é BOI Se você nasceu entre 3:00 e 5:00 o seu ascendente é TIGRE Se você nasceu entre 5:00 e 7:00 o seu ascendente é COELHO Se você nasceu entre 7:00 e 9:00 o seu ascendente é DRAGÃO Se você nasceu entre 9:00 e 11:00 o seu ascendente é SERPENTE Se você nasceu entre 11:00 e 13:00 o seu ascendente é CAVALO Se você nasceu entre 13:00 e 15:00 o seu ascendente é CABRA Se você nasceu entre 15:00 e 17:00 o seu ascendente é MACACO Se você nasceu entre 17:00 e 19:00 o seu ascendente é GALO Se você nasceu entre 19:00 e 21:00 o seu ascendente é CÃO Se você nasceu entre 21:00 e 23:00 o seu ascendente é PORCO

