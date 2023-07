Lua e Vênus: entenda as influências nos relacionamentos

No mapa astral, todos os astros podem formar aspectos harmônicos ou desarmônicos entre si. Na relação entre os planetas femininos, a Lua em oposição ou em quadratura a Vênus pode indicar, por exemplo, uma mãe crítica com as pessoas que você se relaciona.

Em outros casos, como uma conjunção ou um sextil, a influência desses dois astros pode despertar dualidades: caso você tenha a Lua posicionada em um signo considerado ciumento (Touro, Câncer, Escorpião ou Leão) e a Vênus em um signo que preza pela liberdade (Gêmeos, Aquário ou Sagitário), por exemplo. Nesse caso, você tende a sentir ciúmes e insegurança quando a pessoa que está se relacionando vai sair sozinha, mas também sabe que é importante que cada um tenha o próprio espaço.

Lua representa o lado sensível de cada nativo do zodíaco (Imagem: Flashinmirror | Shutterstock)

Lua é um dos astros mais importantes na astrologia

A Lua está diretamente associada ao Astro-Rei, o Sol. Enquanto ele representa, simbolicamente, a razão, a força e o masculino, a Lua fala sobre a nossa face sensível, inconsciente e intuitiva. Porém, a Lua não representa simplesmente o lado feminino da alma.

Representa também o arquétipo materno – a noção de nutrição, amor incondicional e acolhimento das fragilidades. Esse lado existe em todos nós, ainda que esteja pouco desenvolvido. No Mapa Astral, a Lua também traz um entendimento sobre a experiência pessoal com a mãe. Afinal, é a partir dela que começamos a construir todas essas noções de “afetos maternais”.

Posicionamento lunar

O signo onde está a Lua em nosso Mapa Natal nos mostra que tipo de possibilidades trazemos dentro de nós mesmas, que vão proporcionar a sensação de segurança dentro dos relacionamentos – de que eu vou ser cuidada e de que posso cuidar do outro. Sendo assim, o posicionamento lunar diz sobre as demandas afetivas que carregamos – o que temos para oferecer, de que forma oferecemos e como nossos traumas e medos vão influenciar essa dinâmica.

Vênus na mitologia

Na Mitologia, Vênus é entendida como a deusa do amor e da beleza. Assim, enquanto a Lua fala sobre acolhimento e vulnerabilidades, Vênus nos diz sobre sedução, sobre o que procuramos em uma relação e sobre a tensão sexual que existe (ou não) entre as pessoas. Em uma analogia, podemos dizer que a Lua se relaciona com o amor, enquanto Vênus está mais próxima da paixão, do que ela desperta em cada um de nós e do que fazemos para manter esse sentimento.

Vênus no mapa astral

O posicionamento de Vênus no mapa astral indica aquilo que nos chama a atenção no outro – o que você considera atraente, o que você repara primeiro, o que é charmoso e intrigante para você.

Lua no mapa astral

A Lua, em contrapartida, fala sobre as questões da personalidade que te atraem no outro – se a pessoa é romântica com palavras e gestos, ou se expressa seu cuidado em atitudes práticas do dia a dia, por exemplo.

Significado de Vênus nos signos do zodíaco

Vênus em signos de Terra – Touro, Virgem e Capricórnio: indica pessoas que procuram, primordialmente, segurança e estabilidade em uma relação;

– Touro, Virgem e Capricórnio: indica pessoas que procuram, primordialmente, segurança e estabilidade em uma relação; Vênus em Signos de Ar – Gêmeos, Libra e Aquário : representa a comunicação e a troca de ideias. Os estímulos intelectuais são os pontos mais valorizados;

– Gêmeos, Libra e : representa a comunicação e a troca de ideias. Os estímulos intelectuais são os pontos mais valorizados; Vênus em signos de Água – Câncer, Escorpião e Peixes: a pessoa tende ao romantismo e, por isso, buscam acolhimento, intimidade e carinho;

– Câncer, Escorpião e Peixes: a pessoa tende ao romantismo e, por isso, buscam acolhimento, intimidade e carinho; Vênus em signos de Fogo – Áries, Leão e Sagitário: indica que a intensidade e o dinamismo despertam o interesse nas relações e, por isso, essas pessoas buscam novidades e aventuras que possam ser compartilhadas com o parceiro.

Por Luana Farias