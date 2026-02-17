Horóscopo do dia (17/02): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 17 de fevereiro / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) O céu indica que para o signo de Touro pode ser um momento favorável profissional e financeiramente, com chances de sucesso em projetos e maior criatividade.