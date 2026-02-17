Horóscopo do dia (17/02): previsão do seu signo para hoje, terça

Horóscopo do dia (17/02): previsão do seu signo para hoje, terçaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta terça, 17 de fevereiro (17/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 17 de fevereiro (17/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Nova em harmonia com Marte, Sol, Vênus e Júpiter.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica um aumento da fraternidade beneficente para a autoestima e vínculos cotidianos, fomentando um ambiente favorável às parcerias. Tal contexto sugere alegria em experiências coletivas e apoio conjunto para superar obstáculos.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O céu indica que para o signo de Touro pode ser um momento favorável profissional e financeiramente, com chances de sucesso em projetos e maior criatividade.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode ser uma boa fase para explorar novos caminhos e ideias, além de favorecer estudos e desenvolvimento de novos projetos.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica chances de superar desafios. A Lua Nova, em harmonia com Marte, Sol, Vênus e Júpiter, abre novas possibilidades.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica a importância das parcerias nas áreas de amizades e trabalho. Há chance de receber suporte dos amigos e aprender com colegas de trabalho.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, terça-feira parece promissora na área profissional. Com a Lua Nova em harmonia com Marte, Sol, Vênus e Júpiter, você pode aprimorar seu desempenho e aproveitar oportunidades. As parcerias são essenciais para aumentar a produtividade.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica um espírito animado e desejoso de novas vivências. Pode ser um bom momento para combinar aprendizado com atividades sociais. Pequenas viagens podem ser favoráveis, assim como desfrutar dos afazeres diários.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, a terça-feira pode favorecer a vida privada e cotidiana. É um bom momento para cuidar da casa e aproveitar a companhia de quem lida diariamente. As atividades rotineiras podem ganhar mais qualidade.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o céu indica um aumento na amizade na interação social. Pode ser o momento ideal para propor acordos que melhorem a gestão da casa e projetos profissionais, principalmente os iniciantes.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu aponta uma chance de progresso na vida prática, com movimentos mais dinâmicos e prosperidade. Poderá haver um bom momento para cuidar da saúde, fortalecer o corpo e manter uma boa alimentação.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica um dia de generosidade e simpatia no relacionamento com as pessoas, o que favorece trocas criativas e enriquece a convivência e as interações online. Há chance de estreitar laços.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica uma fase de renovação interna e em seus relacionamentos. Isso pode trazer grandes melhorias para sua vida íntima e relação com entes queridos. Unam-se para superar desafios.
