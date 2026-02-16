Horóscopo do dia (16/02): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo do dia (16/02): previsão do seu signo para hoje, segundaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta segunda, 16 de fevereiro (16/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 16 de fevereiro (16/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a conjunção de Mercúrio e Vênus.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica processos de transformação e uma chance para curar emoções e fechar ciclos. A área de crise recebe o Sol e a conjunção de Mercúrio e Vênus. É um bom momento para rever suas atitudes amorosas e fortalecer sua conexão afetiva.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, a semana pode ser marcada por reforço de laços importantes, já que o Sol ilumina a área das amizades e tanto Mercúrio quanto Vênus a acompanham. Aproveite para valorizar novas perspectivas que a vida tem a oferecer.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um forte potencial de realização profissional, com possibilidade de reconhecimento. É um bom momento para se abrir a novas oportunidades, especialmente com a aproximação da Lua Nova.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu de segunda-feira, pede pausa e introspecção, perfeito para fortalecer sua fé e otimismo. O Sol na área espiritual e a conexão entre Mercúrio e Vênus estimulam empatia e compaixão.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica um momento para aprofundar experiências e nutrir a sensibilidade. Com o Sol na área íntima e Mercúrio e Vênus em conjunção nessa mesma área, pode ser um bom momento para se aproximar mais das pessoas, entender suas motivações e estar mais aberto ao próximo.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica uma fase propícia para fortalecer laços interpessoais. Com o Sol em sua área de relacionamentos e a harmonia de Mercúrio e Vênus, pode ser um bom momento para renovar a rotina.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra nesta segunda-feira, o céu indica unidade e atenção aos detalhes rotineiros e parcerias cotidianas. Seu bem-estar está em alta nesta semana. Há chances de os laços fraternos se renovarem com a chegada da Lua Nova.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para interações em rede, com chances de trocas intelectuais e criativas, devido ao trânsito do Sol na área social. Há uma possibilidade de renovação dos laços afetivos, fortalecendo a vida familiar.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
No signo de Sagitário, a semana aponta para um foco na casa e nos relacionamentos íntimos. O Sol chega na área familiar e Vênus une-se a Mercúrio, indicando renovação e fortalecimento dos laços por meio de conversas e planos em comum.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento favorável para a comunicação e o aprendizado conjunto. Isso pode auxiliar na sintonia mental e emotiva nos relacionamentos. A área das ideias também tende a ser valorizada. É uma boa oportunidade para diversificar seus recursos materiais.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica que é uma boa hora para se organizar financeiramente e adotar uma postura mais prática diante da vida, o que pode contribuir para a economia e o bem-estar doméstico. Pode também ser um momento de renovar o compromisso com a própria felicidade.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica vitalidade e vontade de defender os interesses pessoais com autenticidade e carisma. A chegada do Sol em seu signo e a conjunção de Mercúrio e Vênus podem trazer novas perspectivas aos desafios.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
