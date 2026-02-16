Horóscopo do dia (16/02): previsão do seu signo para hoje, segunda

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta segunda, 16 de fevereiro / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Para o signo de Touro, a semana pode ser marcada por reforço de laços importantes, já que o Sol ilumina a área das amizades e tanto Mercúrio quanto Vênus a acompanham. Aproveite para valorizar novas perspectivas que a vida tem a oferecer.