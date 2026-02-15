Horóscopo do dia (15/02): previsão do seu signo para hoje, domingo

Horóscopo do dia (15/02): previsão do seu signo para hoje, domingoConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta domingo, 15 de fevereiro (15/02); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 15 de fevereiro (15/02). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a união de Lua, Plutão e Marte.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica um fortalecimento do círculo de amizades graças à união coletiva. Pode ser um bom momento para se aproximar de vínculos genuínos e focar em ações conjuntas.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica um dia de estratégias no campo profissional. Tenha consciência dos prós e contras, pois há uma chance de transformações.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, este domingo abre possibilidades para expandir seus horizontes e promover mudanças, com Lua, Plutão e Marte apontando para seu lado mais ousado. Defina objetivos claros e seja cauteloso.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para quem é do signo de Câncer, o céu indica que a união de Lua, Plutão e Marte pode fazer com que busque suas metas com muita determinação. No entanto, é importante não se prender a ideais de difícil realização e ter paciência com questões que demandam tempo. Diminua o ritmo e reveja suas estratégias.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica um bom momento para fortalecer laços emocionais e alinhar parcerias frente a transformações. Seja cauteloso, evitando reações impulsivas.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu aponta um desejo de inovar a rotina, que precisa ser equilibrado com desafios que pedem estratégia e ação moderada. Pondere antes de agir.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica um domingo de busca por prazeres e sensações inéditas. No entanto, o alerta é para não se deixar levar e acabar correndo riscos desnecessários. Experiências em grupo podem se mostrarem transformadoras.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o encontro da Lua com Plutão e Marte na área doméstica indica a possibilidade de transformar antigos padrões familiares. Porém, é importante agir conscientemente para evitar desentendimentos.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o domingo pode trazer momento de revelações intensas, com o céu indicando que suas palavras podem impactar fortemente seu entorno. Atenção ao peso de suas falas na área de comunicação.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de forte determinação na busca das ambições pessoais, o que pode trazer conquistas, mas também envolver em situações arriscadas financeiramente. Mantenha a cautela e estratégia.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O céu indica que para o signo de Aquário pode ser um bom momento para fortalecer a autoestima e buscar suas ambições com persistência. Evite conflitos com pessoas de seu convívio.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica possíveis desafios emocionais mais intensos, demandando autocuidado e diplomacia na comunicação. Cultive inteligência emocional para lidar com adversidades.
