Horóscopo do dia (29/01): previsão do seu signo para hoje, quinta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quinta, 29 de janeiro / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Para o signo de Touro, o céu indica um dia de reflexões íntimas na área das amizades, com a Lua favorecendo um recolhimento voltado ao desenvolvimento pessoal. Há chance de sentimentos a enfrentar.