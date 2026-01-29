Horóscopo do dia (29/01): previsão do seu signo para hoje, quinta

Horóscopo do dia (29/01): previsão do seu signo para hoje, quintaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quinta, 29 de janeiro (29/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 29 de janeiro (29/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é tensão com Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, esta quinta-feira marca um momento de despertar emocional e reflexões intensas sobre a vida e os desafios a superar. Pode ser um bom momento para desenvolver maturidade e um sentido de propósito mais forte.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica um dia de reflexões íntimas na área das amizades, com a Lua favorecendo um recolhimento voltado ao desenvolvimento pessoal. Há chance de sentimentos a enfrentar.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma possível oportunidade de ajustar parcerias, especialmente na área de trabalho e no âmbito das amizades. Todavia, evite criar expectativas que talvez não sejam correspondidas.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser um bom momento para buscar objetividade e disciplina em seus ideais de vida, especialmente na área profissional. Organize bem suas metas e planeje seu trabalho para evitar desvios de rumo.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica uma fase de busca por significados mais amplos para aspectos privados da vida, com possível ampliação de perspectivas. Ponderação é aconselhada para evitar expectativas irreais, devido à tensão com Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica um período de transformação em seus relacionamentos. Avalie o que precisa ser melhorado nas parcerias e livre-se de comportamentos que não estão funcionando.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, essa quinta-feira indica que pode ser um bom momento para focar na atenção com o cotidiano e nas parcerias diárias, especialmente na área das rotinas e dos relacionamentos. Busque acordos na divisão de responsabilidades sem impor regras ou avaliar o comprometimento alheio.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica que canalizar a criatividade no cotidiano pode ser um diferencial hoje. A Lua transita entre a área dos prazeres e das rotinas, favorecendo a articulação nos afazeres. Mantenha o foco e a disciplina.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário nesta quinta-feira, o céu indica que pode ser um bom momento para sair da zona de conforto e explorar novos caminhos na área social. No entanto, procure ter clareza sobre o que realmente deseja.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que é um bom momento para mergulhar em temas de interesse, pois a mente oscila entre atividade e introspecção. Lidar com desafios exige maturidade e paciência.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica que a estruturação de ideias e a organização da vida são fundamentais nessa quinta-feira. Pode ser um bom momento para lidar com restrições financeiras, requerendo flexibilidade.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes nesta quinta, o céu indica que pode ser um bom momento para colocar suas ambições em prática, com a Lua mexendo na sua área material. No entanto, busque discernimento entre o ideal e o real para evitar perda de tempo e dinheiro.
