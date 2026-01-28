Horóscopo do dia (28/01): previsão do seu signo para hoje, quarta

Horóscopo do dia (28/01): previsão do seu signo para hoje, quartaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quarta, 28 de janeiro (28/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 28 de janeiro (28/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre Lua e o Sol.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O céu indica que para o signo de Áries, as relações pessoais ganham força com o diálogo, criando uma troca enriquecedora de ideias e criatividade graças à harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área de comunicação e amizades.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica um crescimento do lado empreendedor, com aumento da praticidade e de ideias criativas. Pode ser um bom momento para explorar recursos financeiros alternativos, sempre voltado para a sustentabilidade.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
É dia de conexões profundas para o signo de Gêmeos. Com o céu indicando entendimento entre Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte, há chance de se expressar com mais facilidade. Aproveite para desenvolver ações solidárias.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu destaca sua habilidade estratégica, favorecendo tomadas de ação eficazes diante dos desafios e promovendo fortalecimento pessoal. Momentos de introspecção serão valiosos para reflexões sobre aprendizados.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica um fortalecimento nas parcerias com base na compreensão e cumplicidade. Isso advém da harmonia entre Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área dos relacionamentos, promovendo uma sólida rede de apoio.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, a clareza nas necessidades do dia a dia pode se intensificar, criando harmonia entre ideias e ações no trabalho. Converse com sua equipe e organize conjuntamente.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica uma abertura para ampliar ações no domínio espiritual-social. Os eventos coletivos podem levar uma reflexão sobre melhorias individuais.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu sugere um dia de entendimento e maturidade para lidar com questões pessoais. Você poderá contribuir para a harmonia no ambiente em que vive sendo solidário e bom ouvinte.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o céu indica que a companhia será um aspecto importante na relação com os outros, sendo útil nas responsabilidades e possíveis oportunidades. O diálogo pode ser uma poderosa ferramenta.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O céu aponta eficácia na gestão do seu cotidiano, signo de Capricórnio, ao somar esforços e focar nas rotinas. Cuidado para não exaurir seu orçamento e valorize o que tem.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica chances de fortalecer a rede de contatos, criando oportunidades para suas ambições pessoais.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica que reflexões profundas e desafios podem surgir na área familiar. Há chance de melhorias se agir com confiança. Ser complacente com os próximos fortalece laços emocionais.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para terça, 27 de janeiro (27/01)