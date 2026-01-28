Horóscopo do dia (28/01): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 28 de janeiro / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Para o signo de Touro, o céu indica um crescimento do lado empreendedor, com aumento da praticidade e de ideias criativas. Pode ser um bom momento para explorar recursos financeiros alternativos, sempre voltado para a sustentabilidade.