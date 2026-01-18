Horóscopo do dia (18/01): revisão do seu signo para hoje, domingo

Horóscopo do dia (18/01): previsão do seu signo para hoje, domingo / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Para o signo de Touro, o céu indica renovação nos valores e ambições. Com a Lua Nova, Mercúrio, Sol e Marte na área espiritual, e Vênus e Plutão na área profissional, pode ser o momento de rever direções e aprimorar estratégias. Considere a possibilidade de abandonar ideias antigas e se abrir para o novo.