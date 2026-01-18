Horóscopo do dia (18/01): revisão do seu signo para hoje, domingo

Horóscopo do dia (18/01): revisão do seu signo para hoje, domingoConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta domingo, 18 de janeiro (18/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 18 de janeiro (18/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro de Lua Nova, Sol, Mercúrio e Marte.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica que pode ser um momento de renovação na carreira e em parcerias profissionais. Avalie o que pode ser transformado e o que precisa ser descartado.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica renovação nos valores e ambições. Com a Lua Nova, Mercúrio, Sol e Marte na área espiritual, e Vênus e Plutão na área profissional, pode ser o momento de rever direções e aprimorar estratégias. Considere a possibilidade de abandonar ideias antigas e se abrir para o novo.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o cenário astrológico de domingo indica a chance de questionar e fortalecer questões pessoais. Essa é uma fase propícia para olhar internamente e buscar melhorias na qualidade de vida.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Signo de Câncer, o céu indica renovação na sua área íntima. Há chance de aprender lições valiosas para valorizar vínculos de confiança. Pode ser um bom momento para se aproximar de quem vale a pena.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica uma possibilidade de otimização de hábitos e contatos diários, ampliando a qualidade do cotidiano. Esse movimento está ligado à presença de Sol, Mercúrio e Marte na área do dia-a-dia, com Vênus e Plutão na área dos relacionamentos. Mudanças podem ser benéficas.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica um domingo com tudo para estreitar laços e fortalecer as amizades. Em encontros seletos, há chances de despertar cumplicidade e fraternidade.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu sugere um domingo propício para renovação na área familiar. É um bom momento para interações com os mais próximos em busca de melhorias no cotidiano doméstico.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica um processo de revisão criativa, nutrido pelo encontro de Lua Nova, Sol, Mercúrio e Marte na área das comunicações, complementado por Vênus e Plutão na esfera familiar. Isso pode trazer renovação à sua vida. Tente alinhar seus interesses com os de quem convive com você.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o domingo indica que pode ser um bom momento para otimizar recursos, considerar investimentos e explorar novas oportunidades de ganho. Essa tendência positiva está ligada à Lua Nova unida a Mercúrio, Sol e Marte na área material, e a Vênus e Plutão na área das ideias
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, este domingo está propício para ampliar a perspectiva sobre as oportunidades que surgem. Um bom momento para valorizar suas habilidades e investir em si, com ênfase no âmbito material. Ajustar objetivos pode ser interessante agora.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
O céu mostra um dia de desafios para o signo de Aquário, mas que podem se transformar em chances de mudança e reinvenção. Fique atento à área de crise, onde Lua Nova, Sol, Mercúrio e Marte podem trazer introspecção e pensamentos mais profundos.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de renovação no círculo de amizades. A Lua Nova, ao se encontrar com o Sol, Mercúrio e Marte na área das relações, sugere uma avaliação dos vínculos que trazem valor à sua vida.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para sábado, 17 de janeiro (17/01)