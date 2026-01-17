Horóscopo do dia (17/01): revisão do seu signo para hoje, sábado

Horóscopo do dia (17/01): revisão do seu signo para hoje, sábadoConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sábado, 17 de janeiro (17/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 17 de janeiro (17/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Vênus em conjunção com Plutão.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
No sábado, o céu aponta um desejo de compartilhar experiências com quem você estima, áries. Isso se deve a Vênus na décima primeira área zodiacal, que favorece a generosidade e o companheirismo em suas amizades. Mas, cuidado com critérios e seletividade, alerta o encontro com Plutão.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica um dia positivo para desempenho profissional, com chance do talento criativo se sobressair, e inteligência emocional como forte aliada. Também pode ser um bom momento para lidar com desafios, evitando cobiça e competitividade acirrada.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um sábado de grandes percepções e delicadezas. Há chance de se encantar com atividades culturais e apreciar a beleza ao redor. A interação com Plutão pode te deixar mais refinado.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, este sábado pode trazer possibilidades que instigam a criatividade. Esteja pronto para coisas novas, mas lembre-se de avaliar cuidadosamente as situações, evitando impulsos que alimentam o ego.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Signo de Leão, o sábado indica momento propício para estreitar relacionamentos, sobretudo com quem você admira e tem afeto. A presença de Vênus pode ampliar a conexão e tornar a convivência mais íntima e prazerosa.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica um período harmonioso no trabalho em grupo, com o ingresso de Vênus em sua área de serviço. A conjunção com Plutão sugere um alcance poderoso também na vida familiar e nos estudos.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica uma alta no prazer e na simpatia, com Vênus favorecendo a sedução. Pode ser um bom momento para conquistas singulares, já que este planeta une forças com Plutão.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica um sábado de proximidade e carinho com a família, favorecendo a cumplicidade com os que ama. Aproveite para valorizar o convívio com pequenos gestos e prazeres cotidianos.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o céu indica um sábado mais dinâmico socialmente, graças ao seu carisma elevado proporcionado por Vênus na terceira área zodiacal. O potencial criativo ganha destaque, trazendo originalidade às iniciativas e encantando as pessoas. Use sua atração pessoal com sabedoria, pois Vênus se encontra com Plutão.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, há chance de refinamento nas aquisições, mas se atente para evitar extravagâncias e complicações financeiras. Invista conscientemente em experiências prazerosas e utilize a criatividade para equilibrar seu orçamento.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento de sua sensualidade e magnetismo pessoal, com sua personalidade brilhando. Pode ser um bom momento para cuidar dos interesses pessoais.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica uma fase de sensibilidade aflorada e chances de canalizar os sentimentos em processos criativos.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
