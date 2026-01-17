Horóscopo do dia (17/01): revisão do seu signo para hoje, sábado

Horóscopo do dia (17/01): previsão do seu signo para hoje, sábado / Crédito: Arte O POVO

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio) Para o signo de Touro, o céu indica um dia positivo para desempenho profissional, com chance do talento criativo se sobressair, e inteligência emocional como forte aliada. Também pode ser um bom momento para lidar com desafios, evitando cobiça e competitividade acirrada.