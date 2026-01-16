Horóscopo do dia (16/01): revisão do seu signo para hoje, sexta

Horóscopo do dia (16/01): revisão do seu signo para hoje, sextaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sexta, 16 de janeiro (16/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 16 de janeiro (16/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, a sexta-feira indica oportunidades de crescimento na área profissional e nas amizades que vem cultivando. Há chances de perceber os resultados de seu empenho nas suas causas.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica que o encontro com suas vocações pode ser um ponto alto do dia, dando um toque pessoal às suas iniciativas, em particular no trabalho. Sol, Mercúrio, Vênus e Marte reforçam a importância da casa profissional. Valorize estudos e trocas de conhecimento.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
No signo de Gêmeos, o céu indica que hoje tem oportunidades de fortalecer vínculos com pessoas próximas. Pode ser um bom momento para desfrutar o carinho da família e amigos selecionados.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O céu indica para o signo de Câncer uma sexta-feira de maior aproximação e compreensão nos relacionamentos pessoais. Há chance de fortalecimento nas relações íntimas, apontam Sol, Mercúrio, Vênus e Marte.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica que o ambiente doméstico pode se tornar um lugar agradável, principalmente na área de rotinas. Interaja de modo positivo com quem convive. É um bom momento para fortalecer relações afetivas.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica que as interações sociais se intensificam e existe a chance de colaborar mais com grupos. Os esforços para melhorar a rotina são valorizados, graças ao encontro entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área cotidiana.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Pode ser um bom momento para o signo de Libra regularizar pendências e aproveitar momentos de lazer com a família. Afeto e generosidade tendem a ser mais presentes com Lua na área doméstica e a conjunção de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área dos prazeres.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
O dia favorece os relacionamentos íntimos, por meio das palavras. Sol, Mercúrio, Vênus e Marte sinalizam questões no ambiente doméstico, seja aberto e use a diplomacia para contornar conflitos.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o céu indica que suas emoções podem encontrar conforto na realidade do dia a dia, contribuindo para sua estabilidade, com a entrada da Lua na área material. A comunicação com quem está ao seu redor pode otimizar a gestão dos seus processos cotidianos, já que Sol, Mercúrio, Vênus e Marte continuam na área de comunicação.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o dia sugere um bom momento para focar nas necessidades emocionais e práticas. Construir metas de curto prazo pode tornar a fase mais produtiva.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o dia indica uma oportunidade de enfrentar suas vulnerabilidades e desenvolver atividades que tragam bem-estar. Com Lua, Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em seu signo, a paciência para ver resultados e o autocuidado são importantes.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica que é um bom momento para valorizar o lado fraterno da sua personalidade. Há chance de se tornar uma companhia desejada, mas com a importância da discrição à mostra.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
