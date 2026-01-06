Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Horóscopo do dia (06/01): revisão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta terça, 6 de janeiro (06/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 6 de janeiro (06/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre Lua e Urano.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O céu indica que para o signo de Áries, pode ser um bom momento para equilibrar diversão e segurança financeira. Foco na organização pode deixar a vida mais estruturada.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

O signo de Touro pode sentir tensão entre o desejo individual e demandas de casa, graças à Lua e Urano. Para evitar contrastes, busque estabilidade no lar. Diálogo e sensibilidade fazem a diferença.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Para você do signo de Gêmeos, pode ser um bom momento para introspecção e reflexão sobre como melhorar a sua postura, especialmente nas áreas de comunicação e decisões importantes. O céu sugere chances de desafios intensificados hoje.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Para o signo de Câncer, o céu indica possíveis debates na esfera coletiva, com chance de reflexo nas suas relações. Mostrar diplomacia pode ser uma boa estratégia.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Para o signo de Leão, o céu indica a importância de estabelecer metas realistas, especialmente na área profissional. Evite ambições sem espaço para concretização imediata e siga organizado financeiramente.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Para o signo de Virgem, o céu indica uma tensão emocional, por isso busque equilíbrio interno. Ser objetivo nas conversas pode facilitar soluções, graças ao promissor aspecto entre Lua e Mercúrio em sua área social.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Para o signo de Libra, o céu pede critério com recursos compartilhados e capacidade para resolver impasses. Momentos de relaxamento e introspecção também são indicados.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Para o signo de Escorpião, a terça-feira indica turbulência nas parcerias de trabalho. Pode ser um bom momento para mostrar sua diplomacia e preservar seus vínculos. Resgate seu lado sociável, há chance de boa interação entre amizades e comunicação.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Para o signo de Sagitário, o céu indica que sua determinação pode ser testada com tensões entre a rotina e o espiritual. Enfrentar esses desafios com objetividade pode ajudar a trazer equilíbrio à vida, especialmente na área do trabalho e financeira.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um desafio para equilibrar a vontade de estar só com as exigências sociais. É um bom momento para usar o bom senso e permanecer firme em seus princípios.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Para o signo de Aquário, o cenário astrológico indica um dia de desafios na esfera dos relacionamentos familiares. Esse contexto exige autocontrole emocional e flexibilidade. Em vez de expressar insatisfações de forma impetuosa, recomenda-se buscar acordos práticos e objetivos.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Para o signo de Peixes, a terça-feira sugere ser atento na comunicação do dia a dia, por conta da tensão entre Lua e Urano. O céu indica a importância de ser um bom ouvinte e usar argumentos claros e objetivos, já que Lua e Mercúrio harmonizam a área relacional.

