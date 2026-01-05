Horóscopo do dia (05/01): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo do dia (05/01): previsão do seu signo para hoje, segundaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta segunda, 5 de janeiro (05/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 5 de janeiro (05/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o alinhamento entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, a semana se mostra propícia para ajustes nas interações e afinamento de relações, com a Lua na área social e íntima. Boas perspectivas no trabalho, com Mercúrio, Sol, Vênus e Marte favoráveis.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, a segunda-feira é de reflexão sobre a vida íntima e relações cotidianas, com a Lua transitando na área familiar. Há chances de vivenciar prazeres sublimes com Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área espiritual.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode ser essencial aprimorar o planejamento diário e a eficácia da comunicação, tanto em casa quanto fora dela. Com a Lua enfatizando ideias e cotidiano, busque fortalecimento íntimo, facilitado pelo alinhamento entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área pessoal.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O céu hoje para o signo de Câncer indica motivação para melhorar sua comunicação na rotina diária, com a Lua destacando a área material-social. No entanto, é necessário tempo para reflexão, corrigindo possíveis erros durante a Lua minguante na área das ideias. Aponte para uma convivência harmoniosa, já que o agrupamento entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte opõe-se ao seu signo.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica chances de um maior foco na vida privada, incluindo os laços familiares. No entanto, é importante estar atento ao controle dos gastos. As rotinas podem se tornar coesas e até prazerosas, graças à conjunção entre Sol, Mercúrio, Vênus e Marte na área do dia a dia.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica uma importante revisão de ideias, possibilitando a quebra de condicionamentos mentais e o estabelecimento de prioridades mais realistas. Pode ser um bom momento para valorizar os prazeres em grupo.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
O céu de segunda para o signo de Libra aponta para uma necessidade de controlar a exposição pública e os gastos, repensando prioridades no atual cenário da vida. O ambiente familiar surge como ponto de apoio diante dos astros Sol, Mercúrio, Vênus e Marte nessa área.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Na segunda-feira, o signo de Escorpião pode entrar numa fase de aprimoramento pessoal voltada para o campo profissional, o céu indica essa possibilidade.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para Sagitário, a semana pede reflexões voltadas à superação de desafios pessoais e ao modo como você se relaciona em grupo, especialmente com amigos.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, esse é um momento de depuração interna e ajustes nas relações, refinando círculos sociais e parcerias de trabalho. A importância de valorização pessoal se destaca com o agrupamento de Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em seu signo
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica uma semana de revisão das parcerias. É importante manter um percurso ético e humano, especialmente com a Lua influenciando as áreas de relacionamentos e trabalho. Confie em si para superar os desafios.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica um possível foco na saúde e qualidade de vida nos seus aspectos materiais, existenciais e interpessoais. Um bom momento para buscar afeto e generosidade entre amigos.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
