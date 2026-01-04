Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Horóscopo do dia (04/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta domingo, 4 de janeiro (04/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Autor Personare
Personare Autor
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 4 de janeiro (04/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é um momento de tensão no céu.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)

O céu indica que o signo de Áries pode experimentar um clima tenso no convívio social, devido a grandes mudanças. O ideal é manter a calma e se concentrar em uma vivência mais íntima com pessoas de confiança.

Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)

Para o signo de Touro, o céu indica que adaptações podem ser necessárias na relação entre família e trabalho. Procure evitar radicais e velhas amarras sentimentais que possam dificultar a vivência do presente e o planejamento do futuro.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)

Para o signo de Gêmeos neste domingo, o céu indica uma fase delicada na questão da comunicação. Tenha cuidado ao compartilhar ideias no dia a dia e nas redes sociais. Evite opiniões críticas sobre temas polêmicos para prevenir conflitos.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)

Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase delicada na área financeira com desafios que geram incertezas. Rever limites e conciliar expectativas com realidade pode ser fundamental.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)

Para o signo de Leão, existe um desafio entre as relações e a individualidade. O céu sugere discrição ao lidar com desafios pessoais e cultivar serenidade.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)

Para o signo de Virgem, o céu indica desafios que podem mexer com a rotina, exigindo adaptações. Pondere antes de agir. Cuidado para não distorcer a realidade, as consequências podem aparecer mais adiante.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)

Para o signo de Libra, o céu indica desafios na relação com a coletividade. É um bom momento para delimitar seu espaço e evitar dramas alheios, mantendo a atenção aos amigos próximos.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)

Para o signo de Escorpião, o céu indica uma necessidade de avaliação equilibrada em meio a situações inesperadas na área de trabalho e família. Evidencie a colaboração, mas cuidado para não ultrapassar limites.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)

Para o signo de Sagitário, o céu indica desafios na área de comunicação. A tendência é que se sinta menos confiante ao lidar com pessoas, por isso seja discreto e use diplomacia.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)

Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de cuidado com as finanças devido a um clima de tensão. A prudência nos gastos será sua melhor aliada.

Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)

Para o signo de Aquário, o céu indica neste domingo uma possível readequação de planos entre interesse individuais e coletivos. Há chance de usar a colaboração para isso, mas é importante não se privar do essencial.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)

Para o signo de Peixes, o céu indica que problemas antigos podem voltar a emergir. Priorize soluções efetivas, reavalie estratégias e dialogue.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

