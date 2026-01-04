Horóscopo do dia (04/01): previsão do seu signo para hoje, domingo

Horóscopo do dia (04/01): previsão do seu signo para hoje, domingoConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta domingo, 4 de janeiro (04/01); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 4 de janeiro (04/01). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é um momento de tensão no céu.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
O céu indica que o signo de Áries pode experimentar um clima tenso no convívio social, devido a grandes mudanças. O ideal é manter a calma e se concentrar em uma vivência mais íntima com pessoas de confiança.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica que adaptações podem ser necessárias na relação entre família e trabalho. Procure evitar radicais e velhas amarras sentimentais que possam dificultar a vivência do presente e o planejamento do futuro.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos neste domingo, o céu indica uma fase delicada na questão da comunicação. Tenha cuidado ao compartilhar ideias no dia a dia e nas redes sociais. Evite opiniões críticas sobre temas polêmicos para prevenir conflitos.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase delicada na área financeira com desafios que geram incertezas. Rever limites e conciliar expectativas com realidade pode ser fundamental.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, existe um desafio entre as relações e a individualidade. O céu sugere discrição ao lidar com desafios pessoais e cultivar serenidade.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica desafios que podem mexer com a rotina, exigindo adaptações. Pondere antes de agir. Cuidado para não distorcer a realidade, as consequências podem aparecer mais adiante.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica desafios na relação com a coletividade. É um bom momento para delimitar seu espaço e evitar dramas alheios, mantendo a atenção aos amigos próximos.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica uma necessidade de avaliação equilibrada em meio a situações inesperadas na área de trabalho e família. Evidencie a colaboração, mas cuidado para não ultrapassar limites.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o céu indica desafios na área de comunicação. A tendência é que se sinta menos confiante ao lidar com pessoas, por isso seja discreto e use diplomacia.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dia de cuidado com as finanças devido a um clima de tensão. A prudência nos gastos será sua melhor aliada.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica neste domingo uma possível readequação de planos entre interesse individuais e coletivos. Há chance de usar a colaboração para isso, mas é importante não se privar do essencial.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica que problemas antigos podem voltar a emergir. Priorize soluções efetivas, reavalie estratégias e dialogue.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
