Horóscopo do dia (03/12): previsão do seu signo para hoje, quarta

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta quarta, 3 de novembro / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Para o signo de Virgem, o céu indica um desejo forte de ampliar horizontes, mas também provoca incertezas quanto a crenças e valores. Pode não ser um bom momento para debates polêmicos, já que podem surgir desentendimentos com outras pessoas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Para o signo de Libra, o céu indica um dia de emoções intensas, principalmente na área íntima, com a união da Lua e Urano. Isso pode inspirar liberdade e a quebra de limitações que impedem o avanço das ambições. Contudo, é crucial pensar cuidadosamente antes de tomar qualquer decisão, pois a Lua em oposição a Mercúrio aconselha cautela contra atitudes impensadas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um dia dinâmico nas parcerias. Projetos podem ganhar impulso arrojado, enquanto a comunicação pode ser desafiadora. Há chance de controvérsias e é essencial exercitar a escuta, objetividade e diplomacia nas palavras.