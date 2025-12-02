Horóscopo do dia (02/12): previsão do seu signo para hoje, terça

Veja o horóscopo de todos os signos do Zodíaco para esta terça, 2 de dezembro / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 2 de dezembro (02/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão entre a Lua, Plutão e Mercúrio. Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

