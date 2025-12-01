Horóscopo do dia (01/12): previsão do seu signo para hoje, segunda

Horóscopo do dia (01/12): previsão do seu signo para hoje, segundaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste segunda, 1º de dezembro (01/12); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 1º de dezembro (01/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o Sol unido a Vênus e Marte.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, a segunda-feira é marcada por uma personalidade mais acolhedora, devido à Lua unindo o signo à área familiar. Com a Lua Cheia na casa comunicativa, você estará mais persuasivo. O céu indica um percurso prazeroso de autoconhecimento, com o Sol se unindo a Vênus e Marte na área espiritual, expandindo seus próprios horizontes.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Visão geral para o signo de Touro: Os astros indicam mudanças importantes. Texto: Touro, o céu sugere que é um bom momento para repensar valores e abrir mão de ideias obsoletas. Com a Lua na área de crise de percepções e a fase cheia na casa material, é preciso ser prático e realista. Já o Sol, Vênus e Marte na área íntima realçam seu poder pessoal e capacidade de mudança, o que pode gerar relações mais profundas e verdadeiras.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para os Gêmeos nesta segunda, o céu dá indícios de uma semana na qual o espírito de colaboração e o foco em resultados práticos cobram destaque, especialmente na área de amizades e finanças. No entanto, é prudente desacelerar durante a Lua Cheia em seu signo. A presença simultânea do Sol, Vênus e Marte na área dos relacionamentos destaca o lado positivo das parcerias, que tendem a se tornar dinâmicas e proporcionar prazer.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, a segunda-feira pode indicar um dia produtivo, com a Lua favorecendo o trabalho e os cuidados pessoais. Porém, como está em fase cheia, não descuide do descanso. O céu sugere uma energia revitalizante com Sol, Vênus e Marte na área de rotinas, estimulando prazer no dia a dia e interações agradáveis.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, há chance de surgirem questionamentos importantes sobre a satisfação com a vida. A Lua, no eixo espiritual-crise com sua fase cheia na área das amizades, indica valorização de relações genuínas. O Sol, Vênus e Marte na área social sugerem uma boa ocasião para celebrar afetos.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, a segunda-feira indica a chance de se sentir mais voltado para os vínculos íntimos e família. O céu sugere um bom momento para valorizar suas raízes emocionais, sem descuidar da área profissional. Lembre-se de equilibrar o trabalho para não se sobrecarregar.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, a semana tende a favorecer a articulação com os outros para realizar tarefas e projetos no trabalho, com uma Lua cheia trazendo para voga suas vocações na área espiritual. A presença de Sol, Vênus e Marte no campo das ideias indica um bom momento para comunicações gentis e envolventes, resultando em trocas dinâmicas.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica que esta semana pode ser o momento de buscar um estilo de vida mais saudável e alinhado com seus valores. A Lua na área diária-espiritual e sua fase cheia na zona íntima sugerem isso. Sol, Vênus e Marte na casa material podem aumentar a autoestima e o propósito, conduzindo ações dinâmicas.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, a segunda-feira é um ótimo momento para entender melhor as necessidades de quem está ao seu redor, devido à Lua na área social-íntima em fase cheia na casa dos relacionamentos. O Sol encontrando Vênus e Marte em Sagitário destaca sua liderança e criatividade autêntica.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica sensibilidade com as necessidades das pessoas ao seu redor. Pode ser um bom momento para se focar em melhorar a qualidade do cotidiano, especialmente na área familiar e de relações. A fase cheia da Lua favorece isso. A presença do Sol, Vênus e Marte na área de crise lhe dá força emocional diante dos desafios.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, a segunda-feira promete um bom momento para a comunicação e gestão de rotina. O céu aponta uma fase plena na área social, que pode ser amplificada pela união do Sol, Vênus e Marte na área das amizades, criando parcerias criativas e ativas. É a chance de prosperar em objetivos imediatos.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica que esta segunda-feira pode ser um bom momento para se engajar coletivamente e enfrentar as demandas cotidianas, potencializado pela Lua em sua área material-social e sua fase cheia na área familiar. Com o Sol unido a Vênus e Marte na área de trabalho, há chance de seus talentos serem acesos e sua determinação ser reforçada frente a possíveis oportunidades para sua carreira.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para domingo, 30 de novembro (30/11)