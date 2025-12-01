Horóscopo do dia (01/12): previsão do seu signo para hoje, segunda / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 1º de dezembro (01/12). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o Sol unido a Vênus e Marte. Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Para o signo de Áries, a segunda-feira é marcada por uma personalidade mais acolhedora, devido à Lua unindo o signo à área familiar. Com a Lua Cheia na casa comunicativa, você estará mais persuasivo. O céu indica um percurso prazeroso de autoconhecimento, com o Sol se unindo a Vênus e Marte na área espiritual, expandindo seus próprios horizontes.

Confira seu horóscopo personalizado

Para o signo de Virgem, a segunda-feira indica a chance de se sentir mais voltado para os vínculos íntimos e família. O céu sugere um bom momento para valorizar suas raízes emocionais, sem descuidar da área profissional. Lembre-se de equilibrar o trabalho para não se sobrecarregar.

Para o signo de Libra, a semana tende a favorecer a articulação com os outros para realizar tarefas e projetos no trabalho, com uma Lua cheia trazendo para voga suas vocações na área espiritual. A presença de Sol, Vênus e Marte no campo das ideias indica um bom momento para comunicações gentis e envolventes, resultando em trocas dinâmicas.

Para o signo de Escorpião, o céu indica que esta semana pode ser o momento de buscar um estilo de vida mais saudável e alinhado com seus valores. A Lua na área diária-espiritual e sua fase cheia na zona íntima sugerem isso. Sol, Vênus e Marte na casa material podem aumentar a autoestima e o propósito, conduzindo ações dinâmicas.