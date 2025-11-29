Horóscopo do dia (29/11): previsão do seu signo para hoje, sábado

Horóscopo do dia (29/11): previsão do seu signo para hoje, sábadoConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sábado, 29 de novembro (29/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 29 de novembro (29/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a conjunção de Lua, Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Signo de Áries, o céu indica desafios complexos, mas com benefícios para seu amadurecimento. Há chance de estresse, mas soluções podem surgir ao encarar as raízes dos problemas.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro neste sábado, o céu indica um momento de reflexão e amadurecimento nas relações de amizade. Há chance de uma clareza maior sobre o bem-estar coletivo, ajudando a amenizar situações estressantes.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
O sábado para o signo de Gêmeos indica a busca por perfeição nas demandas profissionais, ajudando a conquistar reconhecimento. No entanto, é importante refletir bem antes de tomar decisões importantes, devido a um desafio com Marte.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de profundo autoconhecimento e reflexão sobre aspectos estruturais da vida. Há chance de surgirem desafios na vida romântica, que podem ser transformados em oportunidades para fortalecer o afeto existente.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica possibilidade de maior consciência sobre suas forças e limites. Pense bem em decisões importantes e encare os desafios amorosos com carinho e compreensão.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica hoje um momento de fortalecimento nos relacionamentos. Netuno, Saturno e Lua trazem equilíbrio afetivo e sugerem lidar com os problemas sem absorver dramas que não lhe pertencem.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o foco está em lidar com responsabilidades e cuidar do bem-estar diário. O céu sugere que diminuir o estresse é uma forte necessidade agora.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de aprendizado, em que diferentes experiências te ajudam a ver os fatos de maneira diferente e a se tornar mais resiliente. Cuide para evitar conflitos e situações de tensão.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o sábado indica um poderoso encontro entre a Lua, Saturno e Netuno na área familiar, promovendo reforço emocional e na conexão com o lar.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o sábado pode trazer mais eloquência ao pensamento com uma harmoniosa interação entre Lua, Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica um olhar aguçado devido à conjunção de Lua, Saturno e Netuno, potencializado pelos trígonos com Mercúrio, Vênus e Júpiter. Isso pode auxiliar a traçar estratégias para as finanças e nos aspectos diários.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
O sábado indica ser uma boa hora para o signo de Peixes se concentrar em suas responsabilidades, alimentando bem-estar e harmonia. Tente aliviar o estresse, especialmente com Marte em tensão.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
