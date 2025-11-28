Horóscopo do dia (28/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Horóscopo do dia (28/11): previsão do seu signo para hoje, sextaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta sexta, 28 de novembro (28/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 28 de novembro (28/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a passagem da Lua Crescente pelo Zodíaco.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica um aumento nas chances de ansiedade diante de desafios. Os exercícios de relaxamento podem ser uma boa opção para resgatar o equilíbrio emocional e se preparar para as demandas que se apresentam urgentes.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, a Lua Crescente indica um impulso para cooperação e solidariedade com seu círculo de amigos. Tenha atenção para manter um equilíbrio, evitando estresse desnecessário.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma necessidade de maior responsabilidade e produtividade no trabalho. Equilibre a busca por resultados com o respeito ao ritmo de cada um.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica um momento de reflexão intensa e desejo de expansão. Cuidado ao explorar o desconhecido, é fundamental a prudência para não haver consequências indesejadas.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Leão, o céu indica uma sexta-feira de intensas emoções com a passagem da Lua Crescente pela área íntima. Isso pode trazer um dia tenso e complicar a gestão de demandas práticas. Se possível, tente moderar o ritmo e evite especulações desnecessárias.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, esta sexta-feira indica um cenário emocionalmente intenso. O céu aponta que pode haver desafios para equilibrar seus interesses com os de quem convive, visto que as tensões entre Lua, Sol e Marte indicam maior combatividade. O conselho é evitar confrontos diretos e optar pela diplomacia.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, a gestão diária pode parecer tensa com a Lua Crescente transitando pela área das rotinas e se cruzando com Sol e Marte. Não busque controlar tudo, peça ajuda quando necessário.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, nesta sexta-feira, há chance de desafios no âmbito social, com possíveis momentos de estresse. O céu indica que pode ser necessário reduzir a exposição e melhorar as relações com as pessoas próximas.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o céu indica esforço redobrado para manter a vida familiar equilibrada. Talvez seja uma boa hora para colocar demandas em dia na área doméstica. Porém, atente-se para não se sobrecarregar. Buscar acordos com quem vive com você pode ser uma solução.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma intensa absorção de eventos, acelerando o pensamento, mas possivelmente levando ao estresse. Evite especular e mantenha a calma ao enfrentar desafios.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica uma postura prática que melhora o dia a dia, mas cuidado com compras impulsivas que podem desequilibrar as finanças.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica alta força de vontade com a Lua Crescente. Pode ser um bom momento para expandir seus interesses, mas atenção para evitar conflitos. Agir com autonomia é importante, mas busque acordos na divisão de tarefas.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quinta, 27 de novembro (27/11)