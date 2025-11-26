Horóscopo do dia (26/11): previsão do seu signo para hoje, quarta

Horóscopo do dia (26/11): previsão do seu signo para hoje, quartaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta quarta, 26 de novembro (26/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 26 de novembro (26/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua, Mercúrio, Vênus e Urano formando ângulos desafiadores.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu aponta certa tensão em sua relação com amigos, indicando um momento de reflexão. Evite ter uma postura inflexível. Em relação à vida amorosa, é hora de focar nos sentimentos e rever certos posicionamentos.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica tensões na área profissional e social nesta quarta-feira, pedindo diplomacia para lidar com diferenças. Segure seu lado crítico!
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode haver algum estresse e fadiga mental. É um bom dia para evitar assumir muitos compromissos e buscar tranquilidade.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica um momento delicado lidando com desafios interpessoais e práticos. Mantenha a calma e seja flexível para evitar tumultos. Pode haver propensão para debates acalorados, então, pratique a paciência.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica um momento delicado para ações em grupo. Mantenha a discrição e evite comprometer sua imagem.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
O céu indica que o signo de Virgem precisa desacelerar nesta quarta-feira. O trabalho diário pode ser exaustivo para suas emoções e mente e pede organização e tempo para relaxar.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica que pode ser uma fase delicada na gestão da vida social e cotidiana. Ser cauteloso e atento às necessidades básicas do dia a dia, como economizar, é recomendável.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para quem é do signo de Escorpião, esta quarta-feira indica a necessidade de atitudes reservadas em relação à vida familiar e íntima, motivado por um céu com Lua, Mercúrio, Vênus e Urano formando ângulos desafiadores.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, a Lua transitando pela área de comunicação indica a necessidade de cautela para lidar com as especulações sobre desafios do dia a dia. Ser reservado e diplomático pode ajudar a evitar conflitos de ego. Pense bem antes de tomar decisões.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
O céu indica que pode ser um dia de cautela para o signo de Capricórnio, especialmente na área financeira. Antes de tomar uma decisão importante sobre investimentos, busque conselhos de pessoas experientes.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para quem é do signo de Aquário, o céu indica a necessidade de equilibrar sentimentos e deveres do dia a dia. Seja realista e não permita que suas metas tirem seus pés do chão.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes nesta quarta-feira, o céu indica que emoções oscilantes podem tornar os desafios mais complexos. Será necessário manter a imparcialidade e evitar tomar decisões importantes.
