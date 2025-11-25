Horóscopo do dia (25/11): previsão do seu signo para hoje, terça

Horóscopo do dia (25/11): previsão do seu signo para hoje, terçaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta terça, 25 de novembro (25/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 25 de novembro (25/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Lua e Plutão.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o encontro entre Lua e Plutão na área de amizades, em harmonia com o Sol, indica hoje uma boa capacidade de negociação em questões interpessoais. Aproveite sua retórica convincente, mas com Mercúrio retrógrado, evite pressionar demais e dê espaço aos envolvidos.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Signo de Touro, o céu sugere um estímulo ao seu senso crítico na área profissional, favorecendo atividades em andamento e incentivando uma postura ativa. Aproveite para explorar novas abordagens e expandir seu repertório criativo, mas atente-se à necessidade de revisões.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, a terça-feira traz sinais de mudanças positivas em sua visão de mundo, graças ao encontro de Lua e Plutão na área espiritual harmonizando com o Sol. A dica é se abrir a oportunidades com coragem, mas avaliando os riscos, pois Mercúrio continua retrógrado.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu aponta a valorização da intuição e relações mais íntimas graças ao alinhamento Lua-Plutão-Sol, nutrindo a cumplicidade. Moderação e redefinição de estratégias em face de desafios são sugeridas com Mercúrio retrógrado.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
No horóscopo de Leão para esta terça-feira, a combinação de Lua, Plutão e Sol pode favorecer o entendimento sobre as pessoas e valorizar suas diferenças. Tome decisões cautelosas, o céu indica um momento para recuar e se planejar.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica um tempo de inovação e apreciação das necessidades do cotidiano. Pode ser um bom momento para rever suas ações, especialmente com Mercúrio retrógrado.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica possibilidade de experimentar novidades nesta terça-feira, trazendo excitação à rotina com Lua e Plutão na área de prazeres. Porém, a dica é não desprezar os prazeres simples, por indicação de Mercúrio retrógrado.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica mais sensibilidade aos eventos do dia a dia, com otimismo e criatividade. Vale a pena moderar o ritmo, como indica Mercúrio retrógrado.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, esta terça-feira pode trazer um desejo de interações intelectuais. Sinal do céu indica que você pode ter vontade de conhecer outras culturas por meio de recursos virtuais, embora mantendo uma exposição social controlada. A área de comunicação pode estar em destaque em seu dia.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento de conciliação entre senso crítico e criatividade na administração de recursos financeiros e no trabalho. Mantenha cautela nos investimentos, visto a retrogradação de Mercúrio.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Na terça-feira, o céu indica para o signo de Aquário um momento de valorização de experiências únicas. Porém, o ciclo retrógrado de Mercúrio sugere um recolhimento estratégico. Opte por interações sociais seletivas, priorizando o seu círculo de confiança.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, esta terça-feira indica um aprimoramento do senso crítico ao tratar desafios pessoais, com o céu sugerindo reflexões para adequar o padrão de vida ao que você busca. Calma com resultados, pois Mercúrio está retrógrado.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
