Horóscopo do dia (24/11): previsão do seu signo para hoje, segunda / Crédito: Arte O POVO

Para o signo de Virgem, a semana indica um momento de reflexão, favorecendo o aprimoramento de ideias e sentimentos, além da relação com o grupo. Com a Lua intensificando as relações e Vênus destacando o lar, aproveite para curtir os prazeres domésticos.

O céu da semana aponta para um fortalecimento da empatia no signo de Libra, favorecendo interações mais compreensivas com parceiros, especialmente graças à lua em fase crescente na área do dia a dia. Aproveite para expressar gentileza e simpatia, já que Vênus chega à casa de comunicação.

Para o signo de Escorpião, o céu indica potencial para uma melhor articulação no diálogo cotidiano, o que pode contribuir para o gerenciamento mais eficaz do dia a dia. Na vida amorosa, pode ser um bom momento para expressar seus sentimentos de forma mais direta e começar a reavaliar como você lida com a rotina da relação. Ações sensatas e dedicadas tendem a fortalecer o vínculo afetivo.