Horóscopo do dia (23/11): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 23 de novembro (23/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a união de Mercúrio e Vênus.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica um favorável momento de introspecção e resolução de questões que possam estar o limitando emocionalmente. Pode ser um bom momento para colocar o seu bem-estar no topo das prioridades.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica que o carisma e a habilidade em estabelecer parcerias se destacam, unindo-se ao intenso cuidado com o bem estar alheio. Existe chance de haver interessantes trocas culturais.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento no trabalho, onde os talentos se complementam e os laços se fortalecem. A saúde e o bem-estar devem ser uma prioridade.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu aponta a chance de um domingo estimulante com a união de Mercúrio e Vênus em sua área social. Há indicações de criatividade na melhoria da sua vida e do trato com outras pessoas. Interações sociais estimulam seu lado intelectual e cultural.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica forte harmonia na área familiar e no dia a dia, fortalecendo o sentido de união.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica que o pensamento otimista será nutrido pela conexão entre Mercúrio e Vênus na área de ideias, trazendo confiança aos processos de comunicação. Há chance de uma postura mais sensata e ponderada ao expressar-se.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, este domingo promete um bom momento na área material. A interação entre Mercúrio e Vênus sugere habilidade na administração das atividades cotidianas, contribuindo para um melhor uso dos recursos e do trabalho, seja ele convencional ou alternativo.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica um fortalecimento da autoimagem e a chance de defender interesses pessoais com grande persuasão. Esteja bem consigo mesmo.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário o encontro de Mercúrio e Vênus indica clareza para lidar com desafios, uma chance de se organizar e alcançar equilíbrio emocional, mesmo com instabilidades. Autoconhecimento pode ser chave nesse momento.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Signo de Capricórnio, o domingo se mostra auspicioso para você ampliar seu círculo de amizades e estimular trocas intelectuais criativas, graças à conjunção entre Mercúrio e Vênus. Tal tendência pode alcançar sua área profissional positivamente.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica uma fase promissora na área profissional, com chances de fortalecer a reputação e aumentar a autoestima. Fique atento à vantagem de trabalhos em parcerias, que podem impulsionar sua carreira.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, este domingo pode ser um bom momento para buscar autoconhecimento e maturidade nos interesses. Valorize os seus principais valores e vocações ao formar parcerias.
