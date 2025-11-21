Horóscopo do dia (21/11): previsão do seu signo para hoje, sexta

Horóscopo do dia (21/11): previsão do seu signo para hoje, sextaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste sexta, 21 de novembro (21/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 21 de novembro (21/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Marte em sintonia.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Signo de Áries, o céu indica que uma postura decidida pode acompanhar você, porém é prudente evitar radicalismos. Para dar um passo importante, amadureça suas ideias e lhes dê um sentido maior, a partir do momento que o Sol entra em sua área espiritual.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
Para o signo de Touro, o céu indica maior sensibilidade hoje. Com a conjunção de Lua-Marte, evite explosões de temperamento que possam prejudicar o bom senso. Fortaleça-se por dentro, já que o Sol ilumina sua área íntima.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, a reunião da Lua e Marte indica possibilidade de estreitar laços com pessoas de forte personalidade. Um pouco de empatia e diplomacia pode ser essencial para manter a harmonia, principalmente com tensões envolvendo Saturno e Netuno no ar.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o encontro de Lua e Marte revigora o corpo e a mente, apontando para aumento da produtividade. O ingresso do Sol na área diária e de saúde traz mais força vital. Preste atenção aos cuidados antes de tomar decisões, considerando o desafio lunar com Saturno e Netuno.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
O céu indica uma conexão com pessoas vibrantes na área social para o signo de Leão nesta sexta-feira. Há chance de seu carisma aumentar e gerar a sinergia desejada. No entanto, não perca de vista suas responsabilidades pessoais.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, a combinação Lua-Marte sugere um bom momento para gerir a rotina e buscar objetivos e melhorias. O céu indica possibilidade de avanço na área familiar com a chegada do Sol.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica a importância de dar voz a todos na interação com as pessoas. O aprendizado deve ser valorizado, pois o Sol se aproxima da área da comunicação.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica uma proliferação de proatividade e determinação. Mesmo assim, é importante refletir para tomar decisões firmes, e evitar atropelos. Há chances de aperfeiçoamento na gestão de projetos, devido à entrada do Sol na área material.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o encontro Lua-Marte indica uma possível impulsividade. Esteja atento para evitar imprudências. O céu sugere que o cuidado consigo mesmo e o fortalecimento emocional são importantes com a entrada do Sol em seu signo.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu indica que é necessário cultivar mais autocontrole na gestão dos desafios. O aumenta a sua percepção sobre as melhorias necessárias.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica chance de sucesso em atividades em grupo, ressaltando a importância da cooperação. Pode ser um bom momento para valorizar amizades.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, sexta-feira indica chances de evolução na área profissional. Com a Lua e Marte em sintonia, é hora de usar a determinação para expandir horizontes. Cuidado com conflitos nas alianças, visto a tensão lunar com Saturno e Netuno.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
