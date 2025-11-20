Horóscopo do dia (20/11): previsão do seu signo para hoje, quinta

Horóscopo do dia (20/11): previsão do seu signo para hoje, quintaConfira a previsão do horóscopo para todos os signos neste quinta, 20 de novembro (20/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 20 de novembro (20/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro entre Lua e Marte.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o encontro entre Lua e Marte na área espiritual pode ser um convite para reforçar a força interna ao vivenciar experiências que expandem a visão de mundo. Encare dificuldades como oportunidades de mudança.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O céu indica para o signo de Touro um aumento na autoconfiança, especialmente para lidar com questões que exigem energia e rapidez, mesmo frente a obstáculos. Pode ser um bom momento para estruturar suas ações e confiar no seu potencial.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento para ações coletivas, apesar de possíveis conflitos. Uma gestão equilibrada pode trazer conquistas. Recomenda-se evitar competições.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o céu indica uma fase propícia à prática de exercícios e ações energizantes. Reforce sua saúde e organize sua vida. No trabalho, a união pode ser um diferencial, porém estejam prontos para possíveis conflitos.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, o céu indica que o encontro entre Lua e Marte sugere um dia de dinamismo e diversão. Talvez seja um bom momento para sair da rotina, encontrar amigos e experimentar coisas novas na área de prazeres. Contudo, é essencial respeitar o tempo e escolhas dos outros, sem acelerar o ritmo.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica que pode ser um momento desafiador na área familiar. Situações stressantes com parentes podem surgir, mas a dica é manter a calma.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, o céu indica aumento de autoconfiança, o que traz segurança para expor suas ideias. Em momentos de pressão, é possível uma postura defensiva. Mantenha a calma e use argumentos sensíveis.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Libra, o céu indica aumento de autoconfiança, o que traz segurança para expor suas ideias. Em momentos de pressão, é possível uma postura defensiva. Mantenha a calma e use argumentos sensíveis.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o céu indica uma quinta-feira de maior produtividade, mesmo diante de possíveis conflitos nos relacionamentos. Reunião de Lua e Marte sugere foco em ações específicas e uma atitude colaborativa com os outros.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, o céu sugere enfrentamento de desafios que demandam decisões firmes. Tenha paciência, nem tudo pode ser resolvido de imediato. Crie estratégias para curto, médio e longo prazos.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica união e força nos relacionamentos. Pode ser um bom momento para liderar atividades de grupo, só lembre-se de valorizar as opiniões de todos.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Aquário, o céu indica união e força nos relacionamentos. Pode ser um bom momento para liderar atividades de grupo, só lembre-se de valorizar as opiniões de todos.
Informações de horóscopo fornecidas por Personare
Mais sobre signos
Veja se a sua previsão se cumpriu: horóscopo para quarta, 19 de novembro (19/11)