Horóscopo do dia (19/11): previsão do seu signo para hoje, quarta / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 19 de novembro (19/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro formado por Sol, Mercúrio e Vênus. Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Para o signo de Áries, o céu indica que a Lua Nova pode trazer um período de intensidade emocional e renovação pessoal. Seu foco pode se voltar para as relações e amizades, criando trocas genuínas. Pode ser um bom momento para transformar a intimidade em área de cura e renovação afetiva.