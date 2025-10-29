Horóscopo do dia (29/10): previsão do seu signo para hoje, quarta / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 29 de outubro (29/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o encontro com Plutão e Urano. Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) No signo de Áries, o céu indica que a Lua Crescente, em encontro com Plutão e Urano, amplia a percepção das pessoas e a valorização da diversidade. No entanto, a tendência é de desafios na área íntima. Para o amor na vida de Áries, a dica é assumir responsabilidade nas mudanças do relacionamento. E emocionalmente, encarar as emoções sem medo é a chave, conforme sugestão de Lua, Plutão e Urano. Fique atento aos detalhes para tornar a rotina mais positiva.

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Para o signo de Virgem, o céu indica desenvoltura na gestão de rotinas, potencializando mudanças positivas. Atente-se ao consenso coletivo. No amor, clareza nas emoções é fundamental. Reveja a forma como lida com seus medos e certezas na relação. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Há tendência para valorizar mais o lado prazeroso da vida, principalmente nas interações sociais. Pode haver experiências que ampliem sua percepção do mundo. É um bom momento para organizar o orçamento e evitar gastos desnecessários. No amor, o céu indica necessidade de atenção e equilíbrio nas ações, prevenindo conflitos. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) O céu indica para o signo de Escorpião um grande potencial para dar um up na rotina da casa com novidades. Apenas lembra de não assumir mais do que pode. Na área amorosa, pode ser um bom momento para organizar e resolver pontos de atrito no relacionamento. Cuidado e atenção com o outro são importantes.