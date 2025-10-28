Horóscopo do dia (28/10): previsão do seu signo para hoje, terça / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 28 de outubro (28/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre Vênus e Júpiter.

Horóscopos: entenda as características de cada signo

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Para o signo de Áries, o céu sinaliza desafios emocionais que podem atrapalhar sua estabilidade e parcerias. Ações impulsivas surgem, causando problemas. Tente fazer acordos que cumpram as demandas do momento e em caso de dificuldades, melhor não pressionar. No amor, sugere-se revisão de como você lida com a intimidade para tornar a rotina amorosa mais positiva. Tente contornar possíveis complicações com seu amado.