Horóscopo do dia (27/10): previsão do seu signo para hoje, segunda / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Para o signo de Sagitário, o céu sugere um momento de maior estrutura no pensar graças à chegada de Mercúrio em seu signo. Isso pode aumentar sua habilidade para ponderar e expressar ideias. Com a Lua Crescente na área da comunicação, sua habilidade no trato com outros pode se fortalecer, mas lembre-se de ser discreto quando for preciso.

Para o signo de Capricórnio, o céu indica maior consciência dos desafios com pensamento articulado, favorecendo a superação de obstáculos. Com Mercúrio na área de crise, pode ser um bom momento para agir. A Lua Crescente promove proatividade na casa material, mas atenção aos gastos impulsivos.

Signo de Aquário, o céu indica que hoje é um bom dia para fortalecer seus laços nas amizades e grupos que participa. A Lua Crescente em seu signo intensifica sua espontaneidade, mas é importante estabelecer limites.