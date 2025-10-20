Horóscopo do dia (20/10): previsão do seu signo para hoje, segunda / Crédito: Arte O POVO

Para o signo de Sagitário, o céu sugere que situações do passado mal compreendidas podem se tornar mais claras, melhorando o presente. Há a possibilidade de um crescimento na área material através da cooperação em grupo.

Para o signo de Capricórnio, a entrada do Sol na área das amizades nesta segunda-feira, sinaliza um bom momento para investir nas conexões fraternas. A Lua nova começa na casa do trabalho, e ao longo da semana, ao chegar ao seu signo, sugere uma confiança renovada para focar em suas aspirações profissionais.

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro) Para o signo de Aquário, o céu indica possibilidades de crescimento profissional, com o Sol iluminando a área de trabalho. Há também a chance de resgatar recursos interiores para superar desafios. No amor, pode ser um bom momento para fortalecer laços e investir em momentos a dois.