Horóscopo do dia (20/10): previsão do seu signo para hoje, segunda

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 20 de outubro (20/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua em sua fase nova.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Para o signo de Áries, o céu indica uma semana de maior proximidade e calor nas relações pessoais. O Sol chega na área íntima, favorecendo cuidados com o patrimônio. A Lua nova se opõe ao seu signo e migra para o campo do trabalho, impulsionando parcerias ambiciosas.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O signo de Touro terá uma semana favorável para articulação interpessoal, com possíveis oportunidades de parcerias surgindo conforme o Sol ilumina a área de relacionamentos. Junto a isso, a Lua nova indica um bom momento para diversificar a rotina e buscar bem-estar.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Para o signo de Gêmeos, o céu indica mais disposição no dia a dia. Temos a Lua renovando conexões com pessoas próximas, trazendo um impulso para parcerias. Aproveite para priorizar os bons momentos com quem você ama, pois é um bom momento para refletir sobre o quanto você se dedica ao seu relacionamento afetivo.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
Para o signo de Câncer, o Sol se destaca ao entrar na área social nesta segunda-feira, indicando chances de se sentir mais descontraído e solidário em interações coletivas. A Lua começa na fase nova e na área familiar, chegando na área de relacionamentos até o fim da semana, um cenário que pode trazer renovação aos vínculos íntimos e de confiança.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
Para o signo de Leão, a semana traz mais aconchego familiar e disposição para organizar a casa. Projetos rotineiros ganham impulso com a Lua. Aproveite esse período para enfrentar possíveis desafios amorosos, contando com mais lucidez emocional para se manter firme nos momentos afetivos.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Para o signo de Virgem, o céu indica uma boa semana para contatos pessoais e diálogos, já que o Sol chega na área comunicativa. Há chances de maior sensibilidade no setor amoroso, gerando um clima de equilíbrio emocional.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Para o signo de Libra, a semana inicia com o Sol destacando sua área material, indicando um momento de generosidade e iniciativa na administração da vida cotidiana. A Lua, em sua fase nova e no seu signo, sugere um momento favorável para valorizar experiências que alinham com sua identidade e origem.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Para o signo de Escorpião, o céu indica um realce da personalidade e da forte autoestima, contribuindo para a busca de suas metas. Há chances de revisões valiosas na área de crise, que desembocam em uma fase de mais liberdade mental.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
Para o signo de Sagitário, o céu sugere que situações do passado mal compreendidas podem se tornar mais claras, melhorando o presente. Há a possibilidade de um crescimento na área material através da cooperação em grupo.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Para o signo de Capricórnio, a entrada do Sol na área das amizades nesta segunda-feira, sinaliza um bom momento para investir nas conexões fraternas. A Lua nova começa na casa do trabalho, e ao longo da semana, ao chegar ao seu signo, sugere uma confiança renovada para focar em suas aspirações profissionais.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Para o signo de Aquário, o céu indica possibilidades de crescimento profissional, com o Sol iluminando a área de trabalho. Há também a chance de resgatar recursos interiores para superar desafios. No amor, pode ser um bom momento para fortalecer laços e investir em momentos a dois.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Para o signo de Peixes, o céu indica que esta semana pode ser um bom momento para dinamizar seus horizontes existenciais com experiências únicas. Com a Lua na fase nova, há chance de renovação na área íntima e social. No amor, expressar seus sentimentos pode fortalecer o vínculo.
