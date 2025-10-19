Horóscopo do dia (19/10): previsão do seu signo para hoje, domingo / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

O céu indica que para o signo de Virgem, o encontro de Lua e Vênus na área material pode ser um bom momento para exercitar a criatividade, o que pode contribuir com otimização de recursos e economia em casa. Invista em lazer, consciente dos limites financeiros e sem extravagâncias.

Para o signo de Libra, o céu indica uma elevação na autoestima, expressão emocional e criativa espontânea e generosidade com pessoas queridas. Pode ser um bom momento para harmonizar o convívio por meio de encontros culturais e prazerosos. Até a área da beleza ganha destaque hoje.

Para você, do signo de Escorpião, o céu indica um oportunidade de reflexão e cuidado pessoal neste domingo. A conjunção da Lua e Vênus na área de crise sugere introspecção e análise de emoções. Pode ser o momento certo para se libertar de comportamentos prejudiciais à autoestima e aos relacionamentos, investindo mais em autocuidado e bem-estar.