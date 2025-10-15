Horóscopo do dia (15/10): previsão do seu signo para hoje, quarta / Crédito: Arte O POVO

Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Para o signo de Virgem, o céu indica certa vulnerabilidade emocional devido à Lua passando pela área de crise e formando quadros com Mercúrio e Marte. As mudanças podem ser desafiadoras, então é essencial manter a imparcialidade e não alimentar frustrações. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Para o signo de Libra, o céu indica um forte vínculo com os amigos e o círculo social. Aconselha-se cuidado ao embarcar em projetos coletivos, avaliando antes possíveis riscos. No amor, há chance de harmonia ao compreender melhor seu par, ao invés de focar em contratempos. Confira seu horóscopo personalizado

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, o céu indica que é um bom momento para redefinir prioridades e estratégias na área de trabalho. Evite riscos desnecessários ao ignorar responsabilidades. Se organize e trace metas realistas. No amor, dedique mais atenção à sua relação, pois há chance de fragilidade. Coloque a relação como prioridade para fortalecer o convívio.