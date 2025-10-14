Horóscopo do dia (14/10): previsão do seu signo para hoje, terça / Crédito: Arte O POVO

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) O céu indica um dia de autocuidado para o signo de Virgem. Com a Lua transitando pela área de crise, confrontando Plutão e formando ângulos difíceis com Mercúrio e Marte, podem surgir situações desafiadoras. Não se apresse para resolver tudo: o foco agora é em você. Por outro lado, a vida amorosa merece atenção. É um bom momento para nutrir o romance e cuidar da relação, evitando negligenciar os sentimentos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Para o signo de Libra, o céu indica maior conexão com os amigos, fomentando a fraternidade e solidariedade. Entretanto, é importante exercer um juízo crítico diante das amizades. No amor, há chances de promover mudanças necessárias, resolve pendências e busca harmonia com parceiro(a).

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, o céu indica que há uma conexão maior com suas aspirações profissionais e parcerias. Fique atento para não se desvincular da realidade, pois os desafios podem exigir estratégias. No amor, a honestidade com o parceiro pode diminuir as diferenças. Cuidar melhor da relação e entender os conflitos diários podem ser um bom caminho.