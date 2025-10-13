Horóscopo do dia (13/10): previsão do seu signo para hoje, segunda / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, segunda, 13 de outubro (13/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a chegada de Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Signo de Áries, o céu indica uma fase propícia para trocas criativas e sinergia emocional, com Vênus ocupando a área oposta ao seu signo. Pode ser um bom momento para repensar os interesses nas parcerias, enquanto a Lua transita na área de família e relacionamentos. Na vida amorosa, é hora de usar a criatividade e sensibilidade para lidar com contratempos cotidianos.

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Para o signo de Virgem, Vênus ingressa na área material, indicando um momento de maior generosidade e incentivo para investir em beleza e qualidade de vida. É importante escolher bem suas companhias e cuidar das finanças para evitar gastos excessivos, visto que a Lua minguante passa pela área de amizades e finanças. Na vida amorosa, possíveis fragilidades podem surgir, requerendo mais coragem na condução dos relacionamentos. Atenção aos contratempos e mantenha uma postura que favoreça mudanças positivas nos laços afetivos.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) Para o signo de Libra, o céu indica um aumento do brilho pessoal e criatividade com a chegada de Vênus. É um bom momento para buscar a satisfação pessoal e organizar suas ambições, principalmente na área do trabalho. Na vida amorosa, atenção e prudência são necessários para administrar o relacionamento. Explore novos interesses e formas de atuação.

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, o céu desta segunda-feira indica um momento de introspecção e autocuidado. Reflexões profundas podem trazer autoconhecimento valioso, com Vênus sugere a chance de reestruturação. Na área amorosa, qualquer dificuldade deve ser resolvida com firmeza e clareza para manter a harmonia do relacionamento. Avalie e reformule atitudes relacionadas ao afeto.