Horóscopo do dia (12/10): previsão do seu signo para hoje, domingo / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 12 de outubro (12/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia entre Lua, Mercúrio e Marte. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Para o signo de Áries, o dia indica possibilidade de aprofundamento em questões íntimas, com chance de fortalecer estratégias, graças à harmonia entre Lua, Mercúrio e Marte na área familiar. Pode ser um bom momento para se desapegar e liberar ilusões. No amor, o céu sugere revisão na maneira de lidar com questões negativas do cotidiano. Controlar o estresse afetivo e expressar sentimentos e planos assertivamente pode fazer a diferença.

Para o signo de Virgem, o céu indica um domingo das ideias e ações conjuntas, especialmente no que diz respeito às amizades. Use este momento para motivar aqueles ao seu redor e enfrentar desafios, sempre considerando a privacidade de todos. Já no amor, pode ser uma oportunidade para revisar e ajustar aspectos da convivência para manter tudo sob controle. Fique atento para evitar contratempos junto à pessoa amada.

Signo de Libra, o céu indica que sua determinação e planejamento podem ser destacados no trabalho. Aproveite para melhorar o diálogo com colegas, conduta crucial para evitar conflitos. Na área afetiva, mantenha a serenidade diante de turbulências e dê prioridade ao romance.

O céu indica que o signo de Escorpião terá coragem e ânimo para expandir horizontes, mas é importante não se perder das responsabilidades cotidianas. Uma boa organização e disciplina farão a diferença. No amor, o momento pede reflexões a fim de fortalecer a relação. Busque equilíbrio emocional e atenção frente a situações desafiadoras.