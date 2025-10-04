Horóscopo do dia (04/10): previsão do seu signo para hoje, sábado / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 4 de outubro (04/10) Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão lunar com Vênus e Urano. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Para o signo de Áries, o céu sinaliza que sua habilidade estratégica pode ficar em destaque neste sábado (04/10). Isso se aplica tanto para superar desafios quanto para gerenciar emoções, focando na serenidade. Já no amor, é importante pensar em planos futuros com muita sensibilidade e consideração pelas diferenças individuais.

Confira seu horóscopo personalizado

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro) Para o signo de Virgem, o céu indica fortalecimento do companheirismo, intensificando a possibilidade de conquistas através de ações conjuntas. Evite deixar a vaidade e a emoção atrapalharem o desfecho de potenciais conflitos. Na área amorosa, uma postura menos impulsiva pode ajudar a lidar com conflitos e fortalecer a relação.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro) O sábado de Libra pode ser bastante produtivo, especialmente na área do trabalho e das rotinas diárias. O céu indica um bom momento para focar em tarefas que exijam praticidade e dinamismo, com potencial de ganho significativo. Contudo, possíveis imprevistos podem gerar tensão. Na área amorosa, sugere-se mais reflexão antes de agir impulsivamente diante de problemas.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, o sábado revela um clima de descontração, com dicas do céu que é tempo de soltar a criança interior e se divertir. A chance de atrair pessoas animadas aumenta, especialmente em atividades em grupo. Mas atenção: é essencial precaução com gastos excessivos. Na área amorosa, confiar no amor e manter o equilíbrio são as dicas astrais para evitar desentendimentos. Priorizar a relação amorosa, mesmo com contratempos diários, pode ser um bom caminho.