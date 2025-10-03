Horóscopo do dia (03/10): previsão do seu signo para hoje, sexta / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sexta, 3 de outubro (03/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a disposição amigável de Lua e Mercúrio.

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Para o signo de Áries, o céu indica um despertar de afinidades intelectuais na área de amizades, com chances de bons diálogos e convivência harmônica. Pode ser um bom momento para estender essa comunicação para casa e trabalho. Na esfera amorosa, explore a cumplicidade com o parceiro, tratando afetos de maneira leve e aberta ao novo.

Para o signo de Virgem, o dia indica chances para focar na saúde e bem-estar. Será um bom momento para revisar rotinas, buscando compreensão junto a quem convive com você. Já no amor, a atmosfera sugere dedicação à relação e a oportunidade de abrir o coração, repensando a forma de lidar com as questões do convívio afetivo.

Para o signo de Libra, o céu indica um dia estimulante e enriquecedor para ampliar as percepções e experiências. Pode ser um bom momento para conhecer pessoas e lugares novos, diversificando seu círculo de amigos. No amor, demonstre afeto de forma aberta e valorize os bons momentos com sua cara-metade. Não permita que as complicações da rotina lhe afetem tanto.

Tudo sobre os Signos Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, o céu indica consciência dos desafios pessoais que refletem na vida familiar. É um bom momento para aprimoramento interno, revisão de prioridades e ajustes na rotina doméstica e de trabalho. Na relação amorosa, a postura precisa ser repensada para melhor convivência. Este é um período propício para maior aproximação com sua cara-metade.