Horóscopo do dia (02/10): previsão do seu signo para hoje, quinta / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quinta, 2 de outubro (02/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão com Marte. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Signo: tudo sobre horóscopo e os 12 signos do zodíaco

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Para o signo de Áries, o céu indica um grande potencial para transformações através de ações em grupo e parcerias inovadoras. Esteja atento para possíveis disputas de poder e exercite a diplomacia. Na vida afetiva, manter a calma em situações difíceis e abrir mão do orgulho pode ajudar a amadurecer a relação.

Para o signo de Virgem, o céu sugere mudanças que revigoram a rotina e incentivam iniciativas audaciosas na área profissional. Animação entre colegas é bem-vinda, porém sem imposições e respeitando a individualidade de todos. No amor, a harmonia vem com diálogo e entendimento, mesmo diante de desafios. Aprecie as diferenças e dê valor ao convívio.

Para o signo de Libra, o céu indica que encontros sociais e novas experiências culturais podem mudar sua percepção de mundo, devido a Luna e Plutão se alinharem com Sol e Urano. Contudo, a prudência financeira é recomendada para evitar gastos impulsivos. No amor, é um bom momento para dar prioridade à relação e entender as diferenças pessoais, a fim de melhorar a situação.

Para o signo de Escorpião, o céu aponta um bom momento para purificação e crescimento interior. As interações entre Lua, Plutão, Sol e Urano podem inspirar a remoção de pensamentos e sentimentos desnecessários. É recomendado evitar atitudes impulsivas e manter-se mais resguardado devido à tensão com Marte. Na vida amorosa, use as energias do céu para reequilibrar sua rotina de forma eficiente e manter seu relacionamento equilibrado. Seja o melhor possível para isso.