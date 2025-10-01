Horóscopo do dia (01/10): previsão do seu signo para hoje, quarta / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 1º de outubro (01/10). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trígono Lua-Vênus. Sobre o assunto Inferno Astral: o que é, quando ocorre e como ele afeta seu signo

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Para Arianos, o céu indica que pode ser um bom momento para buscar equilíbrio entre as áreas íntima e profissional. A qualidade da comunicação pode ser fundamental para manter a harmonia. Na esfera amorosa, os desafios podem surgir. Rever os rumos da relação e encarar pendências pode ser uma maneira de fortalecer a vida afetiva.

No céu, a tensão entre Lua, Mercúrio e Júpiter sinaliza que o signo de Virgem deve ser prudente com as finanças, evitando impulso para satisfazer desejos imediatos. Momento para refletir sobre seus valores e o impacto deles em sua realidade. Na área amorosa, a dica é reorganizar o relacionamento, repensando as dificuldades com foco naquilo que deseja para a união. Priorize o amor.

Para o signo de Libra, a quarta-feira reserva possíveis desafios que mesclam a vida pessoal e as aspirações profissionais. O céu indica que pode haver descompasso entre seus ideais e as rotas que tem seguido. A dica é aprender com as dificuldades e se fortalecer. No amor, há chance de pequenos problemas na convivência. A recomendação é conduzi-los com responsabilidade e visando o equilíbrio no relacionamento.

Para o signo de Escorpião, o céu indica possível tensão nos diálogos devido à interação entre Lua, Mercúrio e Júpiter. Interpretações distorcidas e conflitos podem surgir, por isso, é importante evitar julgamentos e resistir a pensamentos limitantes. Na vida amorosa, pode ser um bom momento para superar os contratempos e manter o equilíbrio. Esteja alerta para lidar com possíveis desentendimentos com a pessoa amada.