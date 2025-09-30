Horóscopo do dia (30/09): previsão do seu signo para hoje, terça / Crédito: Arte O POVO

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 30 de setembro (30/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Crescente harmonizada com Vênus.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) Para o signo de Áries, o céu indica um crescente envolvimento no trabalho, potencializado pelo próprio senso de valor e desejo de conquistar, graças à harmonia com Vênus. Contudo, é importante evitar o individualismo que pode desgastar parcerias. No amor, o céu aponta para a importância de priorizar os sentimentos, independente dos desafios externos. Os astros indicam que pode ser um bom momento para se dedicar mais ao relacionamento afetivo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro) Para o signo de Escorpião, a terça-feira sugere uma ampliação na busca por conhecimento, favorecendo as interações em grupo. Contudo, o céu indica que é prudente guardar questões íntimas para si. No amor, há chance de uma fase de compreensão e resolução de problemas cotidianos, assim, pode ser um bom momento para refletir e focar no convívio afetivo.