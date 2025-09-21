Horóscopo do dia (21/09): previsão do seu signo para hoje, domingo

Horóscopo do dia (21/09): previsão do seu signo para hoje, domingoConfira a previsão do horóscopo para todos os signos nesta domingo, 21 de setembro (21/09); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco
Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 21 de setembro (21/09). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a Lua Nova encontrando com Sol e Mercúrio.
Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril)
Sua relação com as rotinas e os objetivos na carreira passa por uma mudança de perspectiva neste momento, levando-lhe a buscar oportunidades mais amplas de desenvolvimento. Originalidade e ousadia dão um toque arrojado a suas iniciativas.
Horóscopo de hoje para Touro (20 de Abril a 20 de Maio)
O advento da Lua Nova e o seu encontro com Sol e Mercúrio estimulam experiências coletivas que ampliam suas perspectivas perante a vida. A diversidade de pensamento tende a agregar valor às interações em grupo, levando-lhe a valorizar a pluralidade social.
Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de Maio a 20 de Junho)
Sua relação com a família passa por transformações profundas neste momento de encontro entre a Lua Nova, Sol e Mercúrio, permitindo-lhe se libertar de padrões condicionantes e renovar os vínculos íntimos. A gestão do cotidiano doméstico ganha toques inovadores.
Horóscopo de hoje para Câncer (21 de Junho a 22 de Julho)
O encontro da Lua Nova com Sol e Mercúrio promove uma mudança de perspectiva frente a temas prioritários em sua vida, levando a uma comunicação eficiente acerca das suas metas e expectativas na relação com as pessoas. Valorize as trocas de ideias e a pluralidade de pensamento.
Horóscopo de hoje para Leão (23 de Julho a 22 de Agosto)
A Lua Nova segue em equilíbrio com Sol e Mercúrio, levando-lhe a transformar seu sistema de valores e a ajustar sua postura em proveito do que realmente tem importância em sua vida. Procure dinamizar a gestão da vida cotidiana e os aspectos materiais relacionados.
Horóscopo de hoje para Virgem (23 de Agosto a 22 de Setembro)
Suas ambições se renovam com a Lua Nova, promovendo seu empoderamento diante da vida. Parcerias inovadoras têm seu lugar nesta fase, ajudando-lhe a dar outra dimensão aos projetos em desenvolvimento.
Horóscopo de hoje para Libra (23 de Setembro a 22 de Outubro)
Transformações profundas operam em seu íntimo, contribuindo com uma mudança de postura perante os desafios que lhe permite aprimorar as estratégias para enfrentá-los. Libertar-se de padrões limitantes e se abrir a novas abordagens é fundamental.
Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de Outubro a 21 de Novembro)
Sua relação com o meio social passa por transformações significativas, a partir de uma tomada de postura mais autêntica acerca dos interesses que cercam a coletividade. Intercâmbios inovadores ganham corpo neste período.
Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de Novembro a 21 de Dezembro)
A Lua Nova segue renovando suas ambições e favorecendo as atividades de planejamento em prol de novos projetos ou da reestruturação daqueles em curso. O fator inovação emerge como forte aliado, juntamente com um senso crítico apurado.
Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de Dezembro a 19 de Janeiro)
Com a chegada da Lua Nova, você atravessa um período de transformação e amadurecimento que contribui com uma mudança de postura em favor dos seus ideais. Procure desenvolver seu senso crítico e estratégico.
Horóscopo de hoje para Aquário (20 de Janeiro a 18 de Fevereiro)
Os processos introspectivos se aprofundam, promovendo uma renovação dos valores pessoais que contribui com uma tomada de postura aberta às mudanças. Procure se libertar de condicionamentos emocionais que criem obstáculos em sua vida.
Horóscopo de hoje para Peixes (19 de Fevereiro a 20 de Março)
Sua percepção sobre as pessoas passa por um momento de transformação que lhe permite redescobrir o potencial das parcerias. Mostre-se colaborativa e com a mente aberta à inovação, pois ideias arrojadas tendem a ser articuladas neste período.
