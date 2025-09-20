Horóscopo do dia (20/09): previsão do seu signo para hoje, sábado / Crédito: Arte O POVO

Horóscopos: entenda as características de cada signo Horóscopo de hoje para Áries (21 de Março a 19 de Abril) As relações cotidianas se beneficiam do encontro entre Sol e Lua no setor das rotinas, o que favorece ações colaborativas na gestão dos afazeres do dia a dia. Apesar desse engajamento coletivo ter seu lado positivo, a tensão promovida por Saturno no setor de crise alerta para a importância de equilibrar trabalho e descanso, a fim de evitar desgastes.